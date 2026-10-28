Зеленський уперше допустив гарантії безпеки для Росії після завершення війни — FT

Президент Володимир Зеленський допустив, що в межах майбутньої мирної угоди західні країни можуть обговорювати гарантії безпеки не лише для України, а й для Росії. Водночас він наголосив, що спочатку має бути врегульована війна та забезпечена безпека України, а будь-які домовленості, що стосуються європейської архітектури безпеки, неможливі без участі самої Європи.

Про це пише Financial Times.

За оцінкою видання, слова Зеленського означають помітну зміну риторики Києва. Раніше Україна та її західні партнери відкидали вимоги Москви щодо окремих гарантій безпеки, розглядаючи їх як спробу домогтися перегляду системи безпеки в Європі та обмежити суверенітет сусідніх держав.

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Тепер український президент визнав, що питання, які порушує Москва, зрештою можуть стати предметом переговорів.

“Спочатку нам потрібно вирішити питання цієї війни, а вже потім шукати відповіді на питання, які Росія порушує, виходячи зі свого бачення та очікувань щодо безпеки”, — сказав Зеленський журналістам у Києві.

Абу-Дабі має стати наступним етапом переговорів

На початку листопада переговорні команди України, Росії та США мають зустрітися в Абу-Дабі. За словами Зеленського, йдеться про технічні переговори, під час яких сторони можуть обговорити перші кроки з деескалації.

Серед можливих тем — припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, ситуація в Чорному морі, обміни полоненими та майбутні гарантії безпеки.

При цьому президент наполягає: якщо переговори переходять від загальних концепцій до конкретної системи гарантій, Європа повинна бути повноправним учасником.

“Ми можемо обговорювати концептуальні питання з росіянами за американського посередництва. Але якщо ми переходимо до формату гарантій безпеки і домовлено, що ці гарантії вимагатимуть участі Європи, тоді Європа має бути частиною цих обговорень”, — пояснив Зеленський.

Це стосується і можливих гарантій для самої Росії, оскільки вимоги Москви багато років виходять далеко за межі України та зачіпають правила функціонування НАТО і розміщення військ у Європі.

Після дзвінка Путіну в Києві побачили ознаки готовності до переговорів

Заяви Зеленського прозвучали після телефонної розмови президента Фінляндії Александра Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре з Володимиром Путіним.

Це був перший прямий контакт російського лідера з європейськими керівниками такого рівня з липня минулого року.

Зеленський розповів, що спілкувався зі Стуббом і Стьоре як напередодні їхньої розмови з Путіним, так і одразу після неї. За його словами, європейські лідери дійшли висновку, що Москва може бути серйозно налаштована на майбутню зустріч переговорних груп в Абу-Дабі.

“Я позитивно ставлюся до Стубба і Стьоре. Я розумію їхній формат комунікації”, — сказав президент.

Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров публічно применшив значення цієї дипломатичної ініціативи. Він заявив, що під час розмови з Путіним “нічого нового не обговорювалося”, а також припустив, що війна може продовжитися і навіть посилитися.

Зеленський бачить “економічний шлюб” між Москвою і Вашингтоном

Окрему увагу президент приділив різкому пожвавленню контактів між США та Росією.

За словами Зеленського, Москва намагається запропонувати Вашингтону своєрідний “економічний шлюб”.

Financial Times раніше повідомляла, що американські й російські переговорники обговорюють низку великих бізнес-проєктів, які потенційно можуть бути реалізовані після завершення війни.

Серед них — повернення американських нафтових компаній до Росії, спільні проєкти у сфері видобутку нафти, відновлення доступу американських авіакомпаній до російського повітряного простору та співпраця у виробництві й постачанні титану.

За інформацією FT, ці домовленості розглядаються Вашингтоном як можливий економічний стимул, який має зацікавити Кремль у припиненні війни.

Зеленський пов’язує нинішню ситуацію з попередніми кроками адміністрації Дональда Трампа. На його думку, зустріч Трампа і Путіна в Анкориджі у 2025 році фактично завершила дипломатичну ізоляцію Росії.

Тепер у Києві побоюються, що за недавньою домовленістю між США та Росією щодо дизельного пального можуть послідувати нові угоди.

Території — тільки на рівні лідерів

Попри готовність говорити про ширший формат безпеки, Зеленський знову провів чітку межу щодо територіального питання.

За його словами, питання територій не можуть вирішуватися на технічному рівні й мають обговорюватися лише безпосередньо лідерами України та Росії.

При цьому президент підтвердив, що Київ раніше був готовий розглядати американську пропозицію про створення демілітаризованої зони по обидва боки лінії фронту.

Йдеться не про згоду України на передачу територій, а про можливий механізм, який міг би стати частиною ширших домовленостей щодо припинення бойових дій.

Що Росія називає своїми гарантіями безпеки

Зеленський визнав, що вимога Москви щодо гарантій безпеки не є новою.

Ще за кілька місяців до повномасштабного вторгнення у 2022 році Путін вимагав від НАТО відмовитися від подальшого розширення Альянсу, скоротити військову присутність поблизу російських кордонів та запровадити обмеження на військові навчання і розміщення озброєнь.

Європейські країни тоді відкинули ці вимоги, вважаючи їх втручанням у суверенні рішення держав.

Сам Зеленський ще у 2025 році публічно ставив під сумнів саму логіку вимог Росії щодо гарантій.

Тепер його формулювання змінилося.

“На мій погляд, гарантії безпеки для Росії — так, як їх розуміє Росія, — означають зміну системи безпеки в Європі та світі”, — сказав він.

Саме тому, наголосив президент, такі питання не можуть вирішуватися між Вашингтоном і Москвою без участі європейських держав.

Київ непокоїть можливе скорочення американської присутності в Європі

Зеленський також повідомив, що чув сигнали про можливе скорочення чисельності американських військ у Європі.

Це питання для України безпосередньо пов’язане з майбутніми гарантіями безпеки, оскільки реальна здатність Заходу стримувати нову агресію залежить не лише від політичних декларацій, а й від військової присутності США на континенті.

У червні лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та України у спільній заяві наголошували, що будь-які елементи майбутньої мирної угоди, які стосуються ЄС або НАТО, потребуватимуть згоди відповідно держав Євросоюзу та союзників по Альянсу.

Це відповідає нинішній позиції Зеленського: США можуть виступати головним посередником між Києвом і Москвою, але не можуть самостійно визначити нову архітектуру європейської безпеки.

Відносини Києва і Вашингтона пережили нове загострення

На зміну риторики Зеленського впливає і складніша ситуація у відносинах зі Сполученими Штатами.

За даними FT, у жовтні Вашингтон тиснув на Київ із вимогою скоротити далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі.

Одночасно українська сторона зіткнулася із затримками постачання критично важливих ракет для ППО, тимчасовим припиненням передачі частини розвідданих про ракетні атаки та обмеженнями в роботі Starlink.

Згодом доступ до розвідданих і супутникового зв’язку відновили, однак ці події посилили занепокоєння в Києві щодо надійності американської підтримки.

Зеленський заявив, що цього року США постачали Україні в середньому лише 12 ракет-перехоплювачів для Patriot на місяць.

На початку жовтня він оцінював російські запаси балістичних ракет приблизно у 700 одиниць, а темпи їхнього виробництва — ще близько 130 ракет щомісяця.

Президент також визнав, що після оголошення Трампом одностороннього “енергетичного перемир’я” Україна знизила інтенсивність атак на російські нафтопереробні заводи.

“У ті дні наші хлопці, ймовірно, намагалися бути трохи обережнішими”, — сказав Зеленський.

Безпека Росії — лише після завершення війни

Попри нові формулювання, Зеленський не запропонував Москві конкретних гарантій і не погодився з російським баченням майбутньої системи безпеки.

Його позиція полягає в іншому: якщо після завершення війни Росія порушуватиме питання власної безпеки, воно може бути предметом переговорів, але лише після визначення умов миру та гарантій для України.

При цьому будь-які домовленості, здатні змінити баланс сил у Європі, на думку Києва, мають обговорюватися разом із європейськими союзниками, а не лише між США та Росією.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Володимир Зеленський заявив: територіальні питання можуть обговорюватися лише на рівні лідерів України та Росії. Серед можливих компромісних форматів Київ раніше був готовий обговорювати створення демілітаризованих зон.