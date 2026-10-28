На Донеччині через російські обстріли загинули двоє людей, ще троє поранені

Унаслідок російських обстрілів Донецької області за минулу добу загинули двоє людей, ще троє дістали поранення. Поліція зафіксувала 1431 влучання по лінії фронту та житловому сектору регіону.

Про це повідомила Національна поліція України.

Загалом унаслідок атак пошкоджено 25 цивільних об’єктів, серед яких 12 житлових будинків.

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У Новодонецькому російський обстріл забрав життя однієї людини.

Ще одна людина загинула в Іверському, один місцевий житель дістав поранення.

По Слов’янську російські війська завдали 11 ударів. У місті травмовано двох людей.

За фактами обстрілів поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.