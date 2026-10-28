Трамп анонсував зустріч із Зеленським і Путіним найближчим часом

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом може бути організована зустріч за участю президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна. За його словами, у переговорах щодо завершення війни Росії проти України є “великий прогрес”.

Про це пише Bloomberg.

Трамп зробив заяву після повернення з Техасу, де він брав участь у передвиборчих заходах напередодні проміжних виборів у США.

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“Я думаю, що з Росією ми досягаємо великого прогресу щодо Росії та України. Незабаром буде організована зустріч із президентом Путіним і президентом Зеленським”, — сказав він журналістам.

На запитання, коли саме може відбутися зустріч, Трамп відповів, що це станеться “доволі скоро”, але конкретної дати не назвав.

Водночас президент США додав, що домовленостей можна досягти й без особистої зустрічі лідерів.

Під час поїздки до Техасу Трампа супроводжували держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Стів Віткофф. За словами президента США, вони також обговорювали війну Росії проти України та ситуацію навколо Ірану.

Окремо Трамп заявив, що планує обговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном питання ядерного роззброєння, додавши, що Росія також могла б долучитися до такого процесу.

Bloomberg нагадує, що переговори щодо завершення війни поки не привели до домовленості, а бойові дії тривають.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Володимир Зеленський анонсував новий раунд переговорів України, США та Росії в листопаді. Очікується, що зустріч відбудеться на рівні команд сторін.

