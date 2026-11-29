Українські малі підприємства зможуть отримати державну допомогу в розмірі до 30 тисяч гривень на придбання та встановлення енергетичного обладнання. Програма спрямована на підтримку роботи бізнесу в умовах відключень електроенергії.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

На що можна витратити кошти

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Державну допомогу можна використати на придбання:

генераторів;

павербанків;

інверторів;

акумуляторів;

стабілізаторів напруги.

Кошти також дозволено спрямувати на встановлення цього обладнання.

Хто може отримати допомогу

Скористатися програмою можуть фізичні особи-підприємці (ФОП) та товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), які відповідають таким вимогам:

зареєстровані до 1 квітня 2026 року;

мають не більше 10 працівників;

не мають заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Як подати заявку

Для отримання державної допомоги необхідно на порталі Дія обрати послугу “Допомога ФОП та ТОВ на енергостійкість” та подати заявку.

Відповідність підприємства умовам програми перевірятиметься автоматично.

Корецький наголосив, що навіть за обмежених фінансових ресурсів уряд шукає можливості підтримувати підприємців, оскільки від стабільної роботи бізнесу залежать економіка країни та бюджетні надходження, з яких фінансується оборона України.