У неділю, 29 листопада, в Іспанії проходять дострокові парламентські вибори. За їхніми результатами ультраправі можуть увійти до національного уряду вперше після відновлення демократії в країні.

Про це пише Reuters.

Іспанці вирішуватимуть, чи залишити при владі прем’єр-міністра Педро Санчеса та його Соціалістичну робітничу партію (PSOE), чи підтримати консервативну Народну партію (PP), яка може сформувати уряд разом з ультраправою партією Vox.

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Виборчі дільниці працюватимуть з 09:00 до 20:00 за місцевим часом. Перші результати очікуються приблизно через годину після завершення голосування.

Для отримання абсолютної більшості у 350-місному парламенті необхідно здобути щонайменше 176 мандатів.

Житлова криза стала причиною дострокових виборів

Санчес, який очолює уряд Іспанії з 2018 року, оголосив дострокові вибори після того, як парламент відхилив запропоновані ним заходи для подолання житлової кризи.

Однією з головних тем передвиборчої кампанії стали зростання вартості оренди житла та проблема виселення орендарів.

Санчес наполягає, що соціалісти разом із меншими лівими партіями можуть отримати парламентську більшість. Водночас, за даними Reuters, більшість передвиборчих опитувань вказували на можливість формування більшості Народною партією та Vox.

Основним суперником Санчеса є лідер Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо, який позиціонує себе як технократ, зосереджений на ефективному управлінні.

Ультраправі можуть увійти до уряду

Партія Vox виступає за посилення міграційного контролю, повернення частини повноважень регіонів центральній владі, зниження податків та перегляд низки прогресивних соціальних реформ.

Народна партія та Vox вже спільно керують чотирма регіонами Іспанії.

Залежно від результатів голосування Vox може як увійти до коаліційного уряду, так і підтримати уряд Народної партії, не отримуючи міністерських посад.

Якщо жоден кандидат на посаду прем’єр-міністра не отримає довіри парламенту протягом двох місяців після першого голосування щодо затвердження глави уряду, в країні автоматично будуть призначені нові вибори.

Економіка та міграція

Санчес наголошує, що за час його перебування при владі економіка Іспанії стала однією з найбільш динамічних у Євросоюзі. У країні зросла мінімальна заробітна плата, а рівень безробіття знизився до найнижчого показника за майже два десятиліття.

Водночас частина іспанців не відчуває переваг економічного зростання через подорожчання житла, енергоносіїв та споживчих товарів.

Значною мірою економічне зростання Іспанії забезпечили мігранти. Економісти, на яких посилається Reuters, застерігають, що посилення міграційних обмежень може негативно позначитися на економіці країни.

Народна партія пропонує відмовитися від масової легалізації мігрантів, дозволити їх повернення до третіх країн та запровадити бальну систему для легальної імміграції. Vox виступає за депортацію засуджених іноземців та надання громадянам Іспанії пріоритету в отриманні житла.

Корупційні скандали та політичні наслідки

На репутації Санчеса позначилася низка корупційних скандалів, пов’язаних із його найближчим оточенням та родиною, а також кілька криз — залізничні катастрофи, міграційна криза в північноафриканському анклаві Сеута та масштабне відключення електроенергії в країні.

Прем’єра також критикують за амністію лідерів каталонського сепаратистського руху в обмін на політичну підтримку після виборів 2023 року.

Як зазначає Reuters, у разі поразки Санчеса в Європейському Союзі залишаться лише три країни з лівоцентристськими главами урядів — Данія, Литва та Мальта.