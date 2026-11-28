Сили оборони України завдали удару по базі російського підрозділу безпілотних технологій “Рубікон” у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. За попередніми даними, російські війська могли втратити понад 30 військових загиблими та до 70 пораненими.

Про це повідомили Сили оборони Півдня України.

За розвідувальними даними, внаслідок удару знищено навчально-тренувальну базу для підготовки російських операторів безпілотників, місця розташування особового складу та зберігання дронів.

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Також українські військові підтвердили ураження представників керівного складу підрозділу.

За повідомленнями очевидців, після удару неодноразово детонували боєприпаси. Значну кількість російських військових доправили до місцевої лікарні, а тіла загиблих, за наявною інформацією, вивезли до окупованого Маріуполя.

Операцію спланував координаційний центр застосування ударних безпілотних систем угруповання військ (сил) “Південь”.

До її проведення долучилися Harpy Group, Служба зовнішньої розвідки України, Центр спеціальних операцій СБУ “Альфа”, 422-й окремий полк безпілотних систем “Luftwaffe” та 427-ма окрема бригада безпілотних систем “Рарог”.

“Рубікон” — випробувальний центр перспективних безпілотних технологій російської армії, який, зокрема, займається підготовкою операторів дронів.