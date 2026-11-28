Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь заступника керівника Офісу президента Павла Паліси щодо ситуації на фронті, потреб військових та розвитку протиповітряної оборони. За підсумками зустрічі глава держави анонсував кадрові призначення у військовій сфері.

Про це повідомив Зеленський.

За словами президента, Україна готується продовжити програму закупівлі пікапів для військових у 2027 році. Наразі опрацьовуються обсяги закупівель та їхнє фінансування.

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Паліса також доповів про переговори з міжнародними партнерами щодо постачання Україні засобів протиповітряної оборони, турелей та іншого обладнання.

Окрему увагу під час зустрічі приділили українській антибалістичній програмі FREYJA, спрямованій на створення системи захисту від балістичних ракет. Зокрема, йшлося про пріоритети програми та домовленості з європейськими виробниками.

“Рухаємось за програмою, і створення справді ефективної антибалістичної системи наближаємо”, — зазначив Зеленський.

Президент також обговорив із Палісою окремі кадрові питання у військовій сфері.

“Проведемо призначення разом з міністром оборони України та Головнокомандувачем ЗСУ”, — повідомив глава держави.

Яких саме посад стосуватимуться кадрові рішення, Зеленський не уточнив.