У Німеччині поліція взяла під посилену охорону підприємство виробника безпілотників Wingcopter у федеральній землі Гессен. Компанія спільно з українським партнером планує виробляти розвідувальні дрони для потреб ЗСУ.

Про це пише BILD.

У поліції підтвердили запровадження посилених заходів безпеки, однак не розкрили їхніх конкретних причин.

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“Наразі поліція вважає за необхідне вжити заходів для захисту підприємства”, — заявила представниця правоохоронних органів.

За її словами, жодного конкретного інциденту чи нападу, який передував би посиленню охорони, не було.

За інформацією BILD, заходи безпеки пов’язані з планами компанії щодо виробництва безпілотників для України. Кількома днями раніше стало відомо, що Німеччина виділяє близько 34 млн євро на створення відповідних виробничих потужностей.

Спільне виробництво дронів для України

Німецька компанія Wingcopter Security & Defence та Shadow Flytech, яка входить до складу українського виробника TAF Industries, створили спільне підприємство в Німеччині.

Компанії планують виробляти та постачати українські розвідувальні безпілотники BABKA та німецькі Wingcopter 262. Місця розташування нових виробничих потужностей офіційно не розголошують.

На першому етапі спільне підприємство має забезпечити масштабні постачання безпілотників українським військовим.

У Міністерстві оборони Німеччини зазначили, що розвідувальний дрон BABKA вже довів свою ефективність під час відбиття російської агресії.

Компанію Wingcopter заснували у 2017 році. Спочатку вона спеціалізувалася переважно на безпілотниках для цивільних та гуманітарних місій, а згодом вийшла на оборонний ринок.