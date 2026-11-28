У неділю, 29 листопада, в Іспанії мають відбутися дострокові парламентські вибори. Голосування може покласти край восьмирічному правлінню соціалістів та призвести до формування коаліції правоцентристів і ультраправих.

Про це пише Politico.

Право голосу мають майже 39 мільйонів іспанців. За оцінкою директора з досліджень Ipsos в Іспанії Пако Камаса, явка може сягнути рекордних 75%.

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Видання проаналізувало дев’ять ключових аспектів виборів — від перспектив зміни уряду до загострення суперечок навколо незалежності Каталонії та Країни Басків.

Привиди громадянської війни

Через 90 років після початку громадянської війни в Іспанії політики знову звертаються до риторики того періоду.

Прем’єр-міністр Педро Санчес використовує на передвиборчих мітингах гасло “¡No pasarán!” (“Вони не пройдуть!”), яке стало символом опору лівих сил військам Франсіско Франко.

Водночас лідер ультраправої партії Vox Сантьяго Абаскаль та очільниця Мадридського регіону Ісабель Діас Аюсо називають своїх політичних опонентів “Народним фронтом” — так називалася коаліція лівих сил, яка керувала Іспанією напередодні громадянської війни 1936 року.

Посилення баскських сепаратистів

Опитування у Країні Басків свідчать про значну підтримку лівої сепаратистської коаліції EH Bildu.

Її представники наголошують, що прагнення до самовизначення та підтримка соціально прогресивної політики залишаються визначальними для значної частини населення регіону.

Питання незалежності Каталонії

Вибори відбуваються на тлі заяви колишнього президента Каталонії Карлеса Пучдемона про намір повернутися після майже десятирічного перебування в Бельгії.

Після конституційної кризи 2017–2018 років питання незалежності Каталонії відійшло на другий план.

Однак представники каталонських політичних сил побоюються, що прихід консервативної коаліції до влади може призвести до обмеження автономії регіону та нового загострення конфлікту з Мадридом.

Амбіції ультраправої Vox

Націоналістична та євроскептична партія Vox, яку, за наведеними Politico опитуваннями, підтримують близько 18% виборців, прагне отримати ключові посади в уряді.

На парламентських виборах 2023 року партія здобула 33 із 350 депутатських мандатів.

Якщо Народна партія та Vox сформують урядову коаліцію, ультраправі вперше увійдуть до уряду Іспанії після смерті диктатора Франсіско Франко у 1975 році.

Міжнародні зв’язки іспанських ультраправих

Vox увійшла до парламенту Іспанії лише у 2019 році, проте вже сформувала широку мережу міжнародних політичних контактів.

Партія прагне стати сполучною ланкою між європейськими ультраправими та їхніми політичними союзниками в інших країнах — від Хав’єра Мілея в Аргентині та Хосе Антоніо Каста в Чилі до американського руху MAGA.

Головний суперник Педро Санчеса

Народну партію очолює 65-річний Альберто Нуньєс Фейхоо, який з 2009 до 2022 року керував автономним регіоном Галісія.

На відміну від Санчеса, Фейхоо позиціонує себе як стриманого керівника з великим управлінським досвідом.

У разі обрання він стане найстаршим політиком, який очолив уряд Іспанії після відновлення демократії у 1970-х роках.

Економіка та майбутня коаліція

Народна партія робить ставку на ефективне управління четвертою за розміром економікою Європейського Союзу.

Цей підхід є частиною передвиборчої кампанії на тлі низки корупційних скандалів за часів правління Санчеса.

Водночас потенційна участь Vox у коаліції може ускладнити реалізацію політичної та економічної програми правоцентристів.

Зміни на електоральній карті Іспанії

Politico звертає увагу на можливі історичні зміни у традиційних регіонах підтримки соціалістів.

Зокрема, партія Санчеса ризикує втратити підтримку в провінції, де зберігала лідерство ще з часів відновлення демократії після смерті Франко.

Два сценарії майбутнього Іспанії

Фейхоо будує свою кампанію навколо необхідності зміни влади та завершення періоду правління Санчеса.

Чинний прем’єр, своєю чергою, представляє вибори як вибір між приєднанням Іспанії до міжнародної хвилі ультраправих сил та збереженням політики відкритості, соціальної справедливості й екологічної відповідальності.