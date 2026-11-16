Ле Пен заявила, що продовжить допомогу Україні, якщо стане президентом Франції

Французька політикиня Марін Ле Пен заявила, що в разі обрання президентом Франції наступної весни країна продовжить надавати Україні матеріальну та гуманітарну допомогу. Водночас вона вважає, що можливостей для збільшення фінансової підтримки України у Франції немає.

Про це пише Reuters за підсумками зустрічі Ле Пен з послом України у Франції.

За словами Ле Пен, Франція не має достатнього бюджету, щоб додатково збільшувати фінансову допомогу Україні. Водночас вона пообіцяла виконувати вже взяті зобов’язання, зокрема щодо спільної позики Європейського Союзу Україні на 90 млрд євро.

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Також Ле Пен попросила українського посла передати президенту Володимиру Зеленському, що готова зустрітися з ним у Брюсселі або Парижі.

Заяву політикиня зробила напередодні президентських виборів у Франції, які мають відбутися навесні 2027 року.