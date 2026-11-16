Нічна стрілянина в Одесі: постраждали шестеро людей, серед них неповнолітній

У Приморському районі Одеси вночі сталася бійка зі стріляниною біля торговельного центру. Внаслідок інциденту постраждали шестеро людей, серед них неповнолітній.

Про це повідомила поліція Одеської області.

За попередніми даними правоохоронців, близько опівночі 15 листопада на вулиці Генуезькій виник конфлікт між двома раніше незнайомими компаніями, який переріс у бійку.

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Під час сутички 32-річний чоловік дістав пістолет, попередньо травматичної дії, та почав стріляти в землю.

Через рикошет гумових куль тілесні ушкодження отримали п’ятеро людей, серед яких неповнолітній.

Водночас один з учасників конфлікту поранив стрілка ножем у живіт.

Неподалік від місця події поліцейські виявили та вилучили пістолет і стріляні гільзи. Їх направлять на експертизу.

Слідчі розпочали два кримінальні провадження за ст. 128 КК України — необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Поліція продовжує встановлювати всі обставини інциденту.