FT: Дженсен Хуанг може повернутися на посаду глави Nvidia після скандальної відставки

Засновник Nvidia Дженсен Хуанг розглядає можливість повернення на посаду генерального директора компанії лише через кілька днів після відставки. Його союзники серед керівників технологічних компаній планують переконати раду директорів Nvidia відновити Хуанга на посаді та заручитися підтримкою Білого дому.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, Хуанг уже обговорював можливість повернення з близькими до нього людьми.

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Один із його союзників розповів, що керівники технологічних компаній Кремнієвої долини створюють своєрідний “штаб” для кампанії на підтримку колишнього очільника Nvidia. Вони мають намір переконувати раду директорів компанії повернути Хуанга та спробують отримати підтримку адміністрації США.

“Усі впливові люди в технологічній галузі, за винятком тих, хто працює в передових дослідницьких лабораторіях, люблять Дженсена”, — сказав співрозмовник FT.

За його словами, сам Хуанг підтримує ці зусилля.

Нагадаємо, 12 листопада Дженсен Хуанг залишив посаду генерального директора Nvidia після оприлюднення інформації про його позашлюбні стосунки, зокрема з жінкою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю. Ця історія також порушила питання щодо експорту передових чипів Nvidia для штучного інтелекту до КНР.