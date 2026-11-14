“Влада розбещує”: у Кремнієвій долині відреагували на скандал із засновником Nvidia

Відставка генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга на тлі повідомлень про позашлюбні стосунки викликала суперечливу реакцію в Кремнієвій долині. Частина керівників технологічних компаній засудила його поведінку, тоді як інші виступили на захист бізнесмена.

Про це повідомляє Bloomberg.

Цього тижня Хуанг визнав, що мав роман із жінкою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю. Раніше він і компанія заперечували ці стосунки.

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Згодом з’явилися повідомлення про його романтичний зв’язок із підлеглою, а пізніше — інформація про ще одні стосунки зі співробітницею Nvidia.

У четвер, 12 листопада, компанія оголосила про відставку Хуанга, який перетворив Nvidia на одного з провідних виробників чипів для штучного інтелекту.

”Люди починають вважати себе богами”

Засновниця генетичної компанії 23andMe Енн Войчицькі вважає, що скандал із Хуангом демонструє, як необмежена влада впливає на поведінку керівників великих технологічних компаній.

Войчицькі сама пережила публічне розлучення зі співзасновником Google Сергієм Бріном. У 2013 році пара оголосила про розставання, а незабаром з’явилися повідомлення про роман Бріна зі співробітницею компанії.

“Влада розбещує, і люди починають думати, що вони невразливі. Ми всі причетні до того, що змушуємо цих людей вважати себе богами. А коли люди думають, що вони недоторканні, то роблять дурниці”, — сказала Войчицькі.

Вона зазначила, що особисто знайома з Хуангом та його дружиною Лорі, з якою він прожив у шлюбі понад 40 років.

“Це справді жахливо, коли весь світ раптом втручається у твоє приватне життя”, — додала вона.

За інформацією Bloomberg, останніми днями Хуанг у приватних розмовах висловлював каяття та виглядав пригніченим.

Кремнієва долина розділилася

Колишній генеральний директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн відреагував на відставку Хуанга цитатою, яку приписують Шарлю де Голлю:

”Кладовища повні незамінних людей”.

Водночас чимало представників технологічної індустрії виступили на захист засновника Nvidia, наголошуючи на його внеску в розвиток компанії.

Деякі навіть заговорили про можливе повернення Хуанга до керівництва за прикладом Стіва Джобса чи Сема Альтмана.

Подкастер Лекс Фрідман назвав його відставку “величезною помилкою для Америки та людства”.

Інвесторка Cowboy Ventures Ейлін Лі вважає, що така підтримка значною мірою пов’язана з фінансовими інтересами.

“Дженсен заробив людям величезні гроші, і вони хочуть, щоб він продовжував це робити”, — сказала вона.

Лі також звернула увагу на те, що до Хуанга ставляться інакше, ніж до інших керівників, яких звинувачували в неналежній поведінці.

“Це змушує мене замислитися, чи не пов’язано це з тим, що люди почали поклонятися багатіям і особисто заробили завдяки йому”, — зазначила інвесторка.

Жінки-керівниці обурені поведінкою засновника Nvidia

Колишня топменеджерка Google та засновниця стартапу у сфері штучного інтелекту Тара Шарп розповіла, що після оголошення про відставку Хуанга її групові чати з іншими жінками-керівницями технологічних компаній заповнили обурені повідомлення.

За її словами, учасниці дискусій висловлювали розчарування тим, що чоловіки на керівних посадах продовжують використовувати свій вплив для романтичних стосунків із підлеглими.

Особливе розчарування викликало те, що Хуанг роками формував репутацію порядної та надійної людини.

“Люди кажуть: “Навіть Дженсен?””, — розповіла Ейлін Лі.

Шарп побоюється, що критика поведінки Хуанга буде обмеженою через величезну роль Nvidia в індустрії штучного інтелекту.

За її словами, багато керівників технологічних компаній залежать від доступу до чипів Nvidia, тому не наважуються відкрито критикувати її засновника.

Nvidia очолила жінка — і це викликало нові побоювання

Після відставки Хуанга тимчасовою генеральною директоркою Nvidia призначили фінансову директорку компанії Колетт Кресс.

Голова ради директорів Гарві Джонс запевнив Bloomberg Businessweek, що компанія продовжить працювати без перебоїв, а керівництво повністю довіряє Кресс.

Проте Тара Шарп вважає, що нова очільниця опинилася у вкрай складному становищі, адже Nvidia десятиліттями будувалася навколо особистості Хуанга.

“Боже мій, у неї зовсім немає умов для успіху”, — сказала Шарп.

Вона назвала ситуацію класичним прикладом феномену “скляної скелі” — коли жінку призначають керувати компанією в період серйозної кризи, залишаючи їй завдання виправляти проблеми, створені попереднім керівництвом.

На думку Шарп, за таких обставин ризик невдачі для нової очільниці особливо високий.