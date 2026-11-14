        Події

        ППО збила та подавила 81 із 96 російських дронів: є влучання на восьми локаціях

        Віктор Алєксєєв
        14 Листопада 2026 09:30
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        Ілюстративне фото / Фото: Нацполіція
        Ілюстративне фото / Фото: Нацполіція

        У ніч на 14 листопада російські війська атакували Україну 96 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 81 із них.

        Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

        Атака розпочалася о 18:00 13 листопада. Росіяни застосували ударні БпЛА типу Shahed, зокрема 61 реактивний, безпілотники «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія».

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        Запуски здійснювалися з Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в окупованому Криму.

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

        За попередніми даними станом на 7:30, серед знешкоджених безпілотників — 52 реактивні Shahed.

        Зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на восьми локаціях. Ще на двох локаціях упали уламки збитих дронів.

        На момент оприлюднення зведення кілька ударних безпілотників залишалися в повітрі, бойова робота тривала.


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