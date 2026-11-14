ППО збила та подавила 81 із 96 російських дронів: є влучання на восьми локаціях

У ніч на 14 листопада російські війська атакували Україну 96 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 81 із них.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Атака розпочалася о 18:00 13 листопада. Росіяни застосували ударні БпЛА типу Shahed, зокрема 61 реактивний, безпілотники «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія».

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Запуски здійснювалися з Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними станом на 7:30, серед знешкоджених безпілотників — 52 реактивні Shahed.

Зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на восьми локаціях. Ще на двох локаціях упали уламки збитих дронів.

На момент оприлюднення зведення кілька ударних безпілотників залишалися в повітрі, бойова робота тривала.