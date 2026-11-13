“Змушені залишати людей без роботи”: виробник “Королівського смаку” зупиняє виробництво

Компанія “Віктор і К”, яка випускає продукцію під торговою маркою “Королівський смак”, оголосила про зупинку виробництва та скорочення персоналу. Причина — постійні перебої з електропостачанням і загроза російських ракетних та дронових ударів.

Про це повідомив керівник пресслужби підприємства Геннадій Тертичний.

Через нестабільне електропостачання компанія більше не може забезпечувати безперебійну роботу підприємства. Додаткову небезпеку для працівників становлять постійні загрози обстрілів.

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Наразі підприємство завершує відвантаження готової продукції та зупиняє виробничі процеси. Також компанія повністю припиняє закупівлю всіх видів олійних культур.

“Найважче в цій ситуації те, що ми змушені залишати людей без роботи. Багато хто працює з нами роками, і ми розуміємо, що за кожним працівником стоїть його родина”, — написав Тертичний.

Що відомо про виробника “Королівського смаку”

ПП “Віктор і К” працює у селищі Власівка Кіровоградської області. Підприємство зареєстроване у квітні 2003 року та входить до корпоративної групи “Група родини Король”.

Компанія спеціалізується на виробництві олії та жирів, а також займається переробленням фруктів і овочів, виготовленням прянощів та приправ.

За даними YouControl, станом на 30 вересня 2026 року на підприємстві працювали 1419 людей.

У 2025 році дохід “Віктор і К” досяг 8,98 млрд гривень, що на 63% більше, ніж роком раніше. Водночас чистий прибуток скоротився на 5,8% — до 659,2 млн гривень.