        Події

        14 загиблих і 30 травмованих: Буданов відреагував на масштабну дорожню аварію в ОАЕ

        Галина Шподарева
        13 Листопада 2026 20:24
        читать на русском →
        Місце ДТП в ОАЕ / Фото: Соцмережі
        Місце ДТП в ОАЕ / Фото: Соцмережі

        В еміраті Фуджейра в Об’єднаних Арабських Еміратах сталася масштабна ДТП, внаслідок якої загинули 14 людей, ще 30 дістали травми. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов висловив співчуття народу та керівництву ОАЕ у зв’язку з трагедією.

        Про це Кирило Буданов написав у соцмережі X.

        “У цей важкий час ми розділяємо ваш біль”, — зазначив Буданов.

        Реклама
        Реклама

        Він також подякував Об’єднаним Арабським Еміратам за постійну підтримку України, миротворчі зусилля та допомогу в поверненні українських захисників із російського полону.

        Масштабна ДТП сталося у Фуджейрі

        Як повідомляло Reuters, у ніч із 11 на 12 листопада водій вантажівки втратив керування на шосе шейха Халіфи бін Заїда поблизу в’їзду до Фуджейри. Вантажівка зіткнулася з автомобілем, після чого перекинулася та врізалася в кілька машин, які зупинилися через повільний рух транспорту. У вантажівці спалахнула пожежа, яка поширилася на інші пошкоджені автомобілі.

        P 30 травмованих 15 уже виписали з лікарень, ще 15 залишаються на лікуванні.

        Серед загиблих є громадяни ОАЕ. Для встановлення осіб деяких інших жертв правоохоронці використовують ДНК-експертизу.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov