14 загиблих і 30 травмованих: Буданов відреагував на масштабну дорожню аварію в ОАЕ

В еміраті Фуджейра в Об’єднаних Арабських Еміратах сталася масштабна ДТП, внаслідок якої загинули 14 людей, ще 30 дістали травми. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов висловив співчуття народу та керівництву ОАЕ у зв’язку з трагедією.

Про це Кирило Буданов написав у соцмережі X.

“У цей важкий час ми розділяємо ваш біль”, — зазначив Буданов.

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Він також подякував Об’єднаним Арабським Еміратам за постійну підтримку України, миротворчі зусилля та допомогу в поверненні українських захисників із російського полону.

Масштабна ДТП сталося у Фуджейрі

Як повідомляло Reuters, у ніч із 11 на 12 листопада водій вантажівки втратив керування на шосе шейха Халіфи бін Заїда поблизу в’їзду до Фуджейри. Вантажівка зіткнулася з автомобілем, після чого перекинулася та врізалася в кілька машин, які зупинилися через повільний рух транспорту. У вантажівці спалахнула пожежа, яка поширилася на інші пошкоджені автомобілі.

P 30 травмованих 15 уже виписали з лікарень, ще 15 залишаються на лікуванні.

Серед загиблих є громадяни ОАЕ. Для встановлення осіб деяких інших жертв правоохоронці використовують ДНК-експертизу.