В Абу-Дабі завершився другий раунд переговорів: що заявив голова російської делегації

В Абу-Дабі завершився другий раунд тристоронніх переговорів України, США та Росії. Після цього українська делегація розпочала окрему зустріч із європейськими партнерами.

Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на співрозмовника, наближеного до української делегації.

За словами джерела видання, інформація The Telegraph про те, що Україна нібито відхилила нову пропозицію США щодо перегляду кордонів для розблокування переговорів із Росією, не відповідає дійсності.

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“Не було такої ініціативи, відповідно, не могло бути відмови. Це не відповідає дійсності”, — заявив співрозмовник УП.

Про завершення другого дня тристоронніх переговорів також повідомили російські ЗМІ.

Представник російської делегації Володимир Мединський після зустрічі заявив, що центральною темою переговорів була майбутня система безпеки в Європі.

За його словами, з окремих питань сторонам вдалося знайти взаєморозуміння.

Мединський також заявив, що Росія та Україна домовилися про масштабний обмін полоненими, а його параметри мають оголосити найближчим часом.

Російський представник зазначив, що Москва вважає правильним обговорення майбутньої системи безпеки після завершення війни та виступає за її перегляд у масштабах усього континенту.

Водночас Мединський різко розкритикував європейські країни та заявив, що російська делегація не проводила з ними окремих переговорів в Абу-Дабі.

Після завершення тристороннього формату українська сторона перейшла до окремої зустрічі з європейськими партнерами.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що головною темою другого дня переговорів України та Росії в Абу-Дабі мало стати територіальне питання. За даними Politico, під час першого дня сторони також обговорювали можливий обмін полоненими та гарантії безпеки.