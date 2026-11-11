        Політика

        В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів України, США та Росії

        Вадим Вакаренко
        11 Листопада 2026 10:53
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        Переговори української, американської та європейської делегацій в Абу-Дабі / Фото: Рустем Умєров
        Переговори української, американської та європейської делегацій в Абу-Дабі / Фото: Рустем Умєров

        В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та Росії. Після тристоронньої зустрічі українська делегація планує окремі переговори з європейськими партнерами.

        Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров.

        “Спочатку тристоронній формат разом зі США та Росією. Після цього проведемо окрему зустріч з європейськими партнерами”, — написав він.

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        Умєров додав, що переговорна робота триває.

        Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що під час першого дня переговорів в Абу-Дабі сторони обговорювали гарантії безпеки для України, майбутнє післявоєнної Європи та можливу нову архітектуру безпеки. Українська сторона наполягає, що спочатку необхідно завершити війну, а вже потім переходити до ширших домовленостей.


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