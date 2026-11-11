Марта Костюк зазнала другої поразки на WTA Finals та втратила шанси на плей-оф

Українська тенісистка Марта Костюк програла другий матч поспіль на Підсумковому турнірі WTA в Індіан-Веллсі. Після поразки від американки Джессіки Пегули українка втратила шанси на вихід до плей-оф.

Про це повідомляє ZN.UA.

У другому турі групового етапу десята ракетка світу Костюк зустрілася з Пегулою, яка посідає п’яте місце у світовому рейтингу.

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Матч тривав близько півтори години та завершився перемогою американки у двох сетах — 6:2, 7:5.

Після цього Пегула повела в особистих зустрічах із Костюк з рахунком 5:3.

Свій дебютний Підсумковий турнір WTA українка розпочала з поразки від восьмої ракетки світу Лінди Носкової з Чехії.

Після двох поразок Костюк втратила шанси вийти з групи. Її заключний матч проти американки Корі Гауфф, запланований на 12 листопада, вже не матиме турнірного значення.

Для Костюк це перший виступ на WTA Finals — щорічному турнірі, в якому традиційно грають вісім найкращих тенісисток сезону.