        Спорт

        Марта Костюк зазнала другої поразки на WTA Finals та втратила шанси на плей-оф

        Вадим Вакаренко
        11 Листопада 2026 08:08
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        Марта Костюк / Фото: EPA-EFE/Francisco Guasco
        Марта Костюк / Фото: EPA-EFE/Francisco Guasco

        Українська тенісистка Марта Костюк програла другий матч поспіль на Підсумковому турнірі WTA в Індіан-Веллсі. Після поразки від американки Джессіки Пегули українка втратила шанси на вихід до плей-оф.

        Про це повідомляє ZN.UA.

        У другому турі групового етапу десята ракетка світу Костюк зустрілася з Пегулою, яка посідає п’яте місце у світовому рейтингу.

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        Матч тривав близько півтори години та завершився перемогою американки у двох сетах — 6:2, 7:5.

        Після цього Пегула повела в особистих зустрічах із Костюк з рахунком 5:3.

        Свій дебютний Підсумковий турнір WTA українка розпочала з поразки від восьмої ракетки світу Лінди Носкової з Чехії.

        Після двох поразок Костюк втратила шанси вийти з групи. Її заключний матч проти американки Корі Гауфф, запланований на 12 листопада, вже не матиме турнірного значення.

        Для Костюк це перший виступ на WTA Finals — щорічному турнірі, в якому традиційно грають вісім найкращих тенісисток сезону.


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