Росія атакувала Дніпропетровщину: у Кривому Розі проблеми зі світлом і теплопостачанням

У Кривому Розі після російської атаки частина міста залишилася без електрики, пошкоджені багатоквартирні будинки, школи та дитячі садки. Загалом уночі російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

Про ситуацію у Кривому Розі повідомив Олександр Вілкул, про наслідки атак в області повідомили у Дніпропетровській ОВА.

За словами Вілкула, місто частково залишилося без електропостачання. Системи водопостачання та каналізації стабілізують за допомогою генераторів.

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“З теплопостачанням буде важче”, — зазначив він.

Також у Кривому Розі пошкоджені багатоквартирні будинки, школи та дитячі садки. На місцях працюють аварійні бригади енергетичних і комунальних служб.

За даними Дніпропетровської ОВА, протягом ночі російські війська понад 10 разів атакували чотири райони області безпілотниками та артилерією.

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