Дощі та мокрий сніг пройдуть завтра через усю Україну: Діденко розповіла, коли чекати потепління

У середу, 11 листопада, Україну перетинатиме атмосферний фронт, який принесе дощі та мокрий сніг. Температура повітря у більшості областей становитиме до +7 °C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Атмосферний фронт, пов’язаний із циклоном, принесе опади, які поступово поширюватимуться територією України.

Реклама

Реклама

Дощ і мокрий сніг розпочнуться найближчої ночі у західних областях, а протягом дня 11 листопада пройдуть через усю країну. Вдень на заході та півночі опади поступово припинятимуться.

Температура повітря в більшості областей становитиме +2…+7 °C. На півдні буде значно тепліше — до +10…+14 °C.

У Києві середа буде вітряною. Уночі та вранці очікуються дощ із мокрим снігом, удень опади припиняться. Температура повітря у столиці становитиме близько +5 °C.

За прогнозом Діденко також повідомила, що найближче відчутне потепління очікується у п’ятницю. У більшості областей температура підвищиться до +10…+15 °C, на півдні до +19 °C.