Дрони атакували стратегічний порт Усть-Луга в Росії: спалахнула пожежа, є постраждалі

У ніч проти 11 листопада безпілотники атакували портову зону Усть-Луги в Ленінградській області Росії. Після влучання кількох дронів спалахнула пожежа, постраждали троє працівників, а супутникова система NASA зафіксувала в порту кілька великих осередків займання.

Про наслідки атаки повідомляє ASTRA, а влучання в портову зону підтвердив губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко.

За його словами, ціллю атаки була портова зона Усть-Луги в Кінгісеппському районі.

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“В результаті влучання кількох БпЛА сталося займання, постраждали троє працівників, загрози життю немає”, — заявив Дрозденко.

Також в Усть-Лузі аварійно відключилася трансформаторна підстанція.

Російська влада заявила, що протягом ночі над Ленінградською областю нібито збили 150 безпілотників. Раніше Дрозденко кілька разів змінював озвучену кількість збитих цілей: спочатку йшлося про 42 дрони, потім про 92, 146 і зрештою 150.

ASTRA опублікувала відео масштабної пожежі в районі порту, отримане від читачів. Видання зазначило, що відео не було верифіковане його OSINT-аналітиком, однак про пожежу в портовій зоні повідомляли й місцеві жителі.

Крім того, сервіс NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) зафіксував 11 листопада свіжі температурні аномалії на території порту Усть-Луга. За даними ASTRA, супутникові датчики вказують одразу на кілька значних осередків займання.

На тлі атаки в аеропорту Пулково тимчасово обмежували приймання та відправлення літаків. Згодом обмеження скасували.

Що відомо про порт Усть-Луга

Усть-Луга — один із найбільших морських торговельних портів Росії на Балтійському морі. Він розташований у Фінській затоці приблизно за 100–150 км від Санкт-Петербурга.

Через порт перевалюють нафту, нафтопродукти, вугілля, сірку, мінеральні добрива, газовий конденсат, СПГ та контейнерні вантажі.

На території порту також розташований комплекс “НОВАТЕК-Усть-Луга”.

Це не перша атака на портову зону. 1 вересня повідомлялося про пожежу в Усть-Лузі після атаки БпЛА. Раніше Генштаб ЗСУ також заявляв про ураження комплексу “НОВАТЕК-Усть-Луга” в Ленінградській області.