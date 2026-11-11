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        Дрони атакували стратегічний порт Усть-Луга в Росії: спалахнула пожежа, є постраждалі

        Вадим Вакаренко
        11 Листопада 2026 08:56
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        Масштабна пожежа в районі порту Усть-Луга після атаки безпілотників / Фото: скриншот відео ASTRA
        Масштабна пожежа в районі порту Усть-Луга після атаки безпілотників / Фото: скриншот відео ASTRA

        У ніч проти 11 листопада безпілотники атакували портову зону Усть-Луги в Ленінградській області Росії. Після влучання кількох дронів спалахнула пожежа, постраждали троє працівників, а супутникова система NASA зафіксувала в порту кілька великих осередків займання.

        Про наслідки атаки повідомляє ASTRA, а влучання в портову зону підтвердив губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко.

        За його словами, ціллю атаки була портова зона Усть-Луги в Кінгісеппському районі.

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        “В результаті влучання кількох БпЛА сталося займання, постраждали троє працівників, загрози життю немає”, — заявив Дрозденко.

        Також в Усть-Лузі аварійно відключилася трансформаторна підстанція.

        Російська влада заявила, що протягом ночі над Ленінградською областю нібито збили 150 безпілотників. Раніше Дрозденко кілька разів змінював озвучену кількість збитих цілей: спочатку йшлося про 42 дрони, потім про 92, 146 і зрештою 150.

        ASTRA опублікувала відео масштабної пожежі в районі порту, отримане від читачів. Видання зазначило, що відео не було верифіковане його OSINT-аналітиком, однак про пожежу в портовій зоні повідомляли й місцеві жителі.

        Крім того, сервіс NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) зафіксував 11 листопада свіжі температурні аномалії на території порту Усть-Луга. За даними ASTRA, супутникові датчики вказують одразу на кілька значних осередків займання.

        На тлі атаки в аеропорту Пулково тимчасово обмежували приймання та відправлення літаків. Згодом обмеження скасували.

        Що відомо про порт Усть-Луга

        Усть-Луга — один із найбільших морських торговельних портів Росії на Балтійському морі. Він розташований у Фінській затоці приблизно за 100–150 км від Санкт-Петербурга.

        Через порт перевалюють нафту, нафтопродукти, вугілля, сірку, мінеральні добрива, газовий конденсат, СПГ та контейнерні вантажі.

        На території порту також розташований комплекс “НОВАТЕК-Усть-Луга”.

        Це не перша атака на портову зону. 1 вересня повідомлялося про пожежу в Усть-Лузі після атаки БпЛА. Раніше Генштаб ЗСУ також заявляв про ураження комплексу “НОВАТЕК-Усть-Луга” в Ленінградській області.


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