Росія атакувала Україну 163 дронами та ракетою: ППО знешкодила 144 цілі

У ніч на 11 листопада Росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 163 ударними безпілотниками різних типів. Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 144 повітряні цілі.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Ракету Х-59/69 російські війська запустили з акваторії Чорного моря.

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Також було застосовано 163 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера, S8000 “Бандероль”/”Дань-Т” та дрони-імітатори типу “Пародія”. Із загальної кількості 91 безпілотник був реактивним.

Дрони запускали з напрямків Орел, Курськ, Міллерово, Шаталово в Росії, а також із Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 ППО збила або подавила 14 безпілотників “Бандероль”/”Дань-Т” та 130 дронів типу Shahed, Гербера й інших типів. Серед знешкоджених Shahed 72 були реактивними.

Кілька ударних безпілотників на момент публікації повідомлення ще перебували в повітрі, бойова робота тривала.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 17 локаціях, а також падіння збитих цілей та уламків на семи локаціях.