        Суспільство

        Росія атакувала Україну 163 дронами та ракетою: ППО знешкодила 144 цілі

        Вадим Вакаренко
        11 Листопада 2026 08:23
        читать на русском →
        Зенітний ракетний комплекс Сил оборони України / Фото: Повітряні сили ЗСУ
        Зенітний ракетний комплекс Сил оборони України / Фото: Повітряні сили ЗСУ

        У ніч на 11 листопада Росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 163 ударними безпілотниками різних типів. Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 144 повітряні цілі.

        Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

        Ракету Х-59/69 російські війська запустили з акваторії Чорного моря.

        Реклама
        Реклама

        Також було застосовано 163 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера, S8000 “Бандероль”/”Дань-Т” та дрони-імітатори типу “Пародія”. Із загальної кількості 91 безпілотник був реактивним.

        Дрони запускали з напрямків Орел, Курськ, Міллерово, Шаталово в Росії, а також із Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        За попередніми даними, станом на 08:00 ППО збила або подавила 14 безпілотників “Бандероль”/”Дань-Т” та 130 дронів типу Shahed, Гербера й інших типів. Серед знешкоджених Shahed 72 були реактивними.

        Кілька ударних безпілотників на момент публікації повідомлення ще перебували в повітрі, бойова робота тривала.

        Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 17 локаціях, а також падіння збитих цілей та уламків на семи локаціях.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov