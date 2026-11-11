        Суспільство

        Російські удари по Донеччині: двоє загиблих і п’ятеро поранених

        Вадим Вакаренко
        11 Листопада 2026 09:32
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        Наслідки російського обстрілу Слов’янська: зруйнована будівля та значні руйнування навколо / Фото: Facebook Вадима Ляха
        Наслідки російського обстрілу Слов’янська: зруйнована будівля та значні руйнування навколо / Фото: Facebook Вадима Ляха

        За 10 листопада внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинули двоє людей — у Краматорську та Слов’янську. Ще п’ятеро жителів області дістали поранення.

        Про це повідомив Вадим Філашкін.

        Окремо про наслідки обстрілів у Слов’янську повідомив Вадим Лях.

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        За його словами, у місті загинув 74-річний чоловік. Ще одна людина була поранена.

        У Слов’янську пошкоджено або зруйновано дві адміністративні будівлі, чотири приватні та два багатоповерхові будинки, п’ять автомобілів і станцію технічного обслуговування.

        В обласній владі зазначили, що загальна кількість жертв російських обстрілів на Донеччині подається без урахування Маріуполя та Волновахи.

        Пошкоджений житловий будинок після російського обстрілу Слов’янська / Фото: Facebook Вадима Ляха

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