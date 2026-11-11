Російські удари по Донеччині: двоє загиблих і п’ятеро поранених

За 10 листопада внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинули двоє людей — у Краматорську та Слов’янську. Ще п’ятеро жителів області дістали поранення.

Про це повідомив Вадим Філашкін.

Окремо про наслідки обстрілів у Слов’янську повідомив Вадим Лях.

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За його словами, у місті загинув 74-річний чоловік. Ще одна людина була поранена.

У Слов’янську пошкоджено або зруйновано дві адміністративні будівлі, чотири приватні та два багатоповерхові будинки, п’ять автомобілів і станцію технічного обслуговування.

В обласній владі зазначили, що загальна кількість жертв російських обстрілів на Донеччині подається без урахування Маріуполя та Волновахи.