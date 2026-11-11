На Харківщині після ударів РФ пошкоджені будинки, гаражі та електромережі

Протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків і 11 населених пунктів області. У Харкові 73-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, також медики надали допомогу 44-річному чоловіку, який був поранений 9 листопада.

Про це повідомив Олег Синєгубов.

За його даними, російські війська застосували по Харківщині дві ракети, чотири БпЛА типу “Герань-2”, шість FPV-дронів та ще 68 безпілотників, тип яких встановлюється.

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У Харкові пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків, 58 гаражів та 15 автомобілів.

У Богодухівському районі в селищі Золочів пошкоджено житловий будинок.

У Куп’янському районі в селі Огурцівка пошкоджено житловий будинок, гараж та автомобіль.

В Ізюмському районі в селі Новопавлівка пошкоджено 10 житлових будинків. У Балаклії пошкоджено господарські споруди, адміністративну будівлю, гаражі та три автомобілі.

У Харківському районі в Циркунах пошкоджено адміністративну будівлю та автомобіль, у Руських Тишках — автомобіль, у Черкаській Лозовій — два приватні будинки та господарську споруду.

У Лозівському районі пошкоджено електромережі в Самійлівці та Трійчастому, а в Лозовій — навчальний заклад.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 158 людей. Від початку його роботи там зареєстрували 68 801 людину.

За минулу добу на фронті зафіксовано 125 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили сім атак у районі Тихого та в напрямку Чайківки, Охрімівки, Волохівки, Миколаївки, Бакшеївки й Малої Вовчої.

На Куп’янському напрямку російські війська штурмових дій не проводили.