Чернігівщину атакували дронами: пошкоджені підприємства, транспорт і житлові будинки

Протягом минулої доби російські війська атакували енергетичні та цивільні об’єкти у Чернігівській області. У Сосниці постраждав чоловік старшого віку, а в Чернігові внаслідок удару по автостоянці знищені автобуси міського перевізника.

Про це повідомили у Чернігівській ОВА.

У Ніжині зафіксували кілька влучань ударних безпілотників по підприємству. Пошкоджені склад, цех та резервуар для зберігання олії.

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Увечері в Ніжині внаслідок обстрілу також були пошкоджені житловий будинок та легкові автомобілі.

У Семенівці через атаки FPV-дронами пошкоджений пасажирський транспорт.

Увечері російські війська вдарили по підприємству харчової промисловості у Чернігівському районі. На місці влучання виникла пожежа, пошкоджені вантажівки, трактор та сільськогосподарські агрегати.

Пізно ввечері Росія атакувала автостоянку в Чернігові. Внаслідок удару знищені автобуси міського перевізника.

Через пошкодження частина маршрутів 11 листопада не працює, вцілілі автобуси продовжують курсувати.

Загалом унаслідок цієї атаки вогнем пошкоджено щонайменше 12 автомобілів, а також вікна у житлових будинках.