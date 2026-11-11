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        Чернігівщину атакували дронами: пошкоджені підприємства, транспорт і житлові будинки

        Вадим Вакаренко
        11 Листопада 2026 09:55
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        Пошкоджені вантажівки після російського удару по підприємству на Чернігівщині / Фото: ДСНС Чернігівщини
        Пошкоджені вантажівки після російського удару по підприємству на Чернігівщині / Фото: ДСНС Чернігівщини

        Протягом минулої доби російські війська атакували енергетичні та цивільні об’єкти у Чернігівській області. У Сосниці постраждав чоловік старшого віку, а в Чернігові внаслідок удару по автостоянці знищені автобуси міського перевізника.

        Про це повідомили у Чернігівській ОВА.

        У Ніжині зафіксували кілька влучань ударних безпілотників по підприємству. Пошкоджені склад, цех та резервуар для зберігання олії.

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        Увечері в Ніжині внаслідок обстрілу також були пошкоджені житловий будинок та легкові автомобілі.

        У Семенівці через атаки FPV-дронами пошкоджений пасажирський транспорт.

        Увечері російські війська вдарили по підприємству харчової промисловості у Чернігівському районі. На місці влучання виникла пожежа, пошкоджені вантажівки, трактор та сільськогосподарські агрегати.

        Пізно ввечері Росія атакувала автостоянку в Чернігові. Внаслідок удару знищені автобуси міського перевізника.

        Через пошкодження частина маршрутів 11 листопада не працює, вцілілі автобуси продовжують курсувати.

        Загалом унаслідок цієї атаки вогнем пошкоджено щонайменше 12 автомобілів, а також вікна у житлових будинках.

        Рятувальник ліквідовує наслідки російського удару по Чернігівщині / Фото: ДСНС Чернігівщини


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