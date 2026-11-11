Чернігівщину атакували дронами: пошкоджені підприємства, транспорт і житлові будинки

Протягом минулої доби російські війська атакували енергетичні та цивільні об’єкти у Чернігівській області. У Сосниці постраждав чоловік старшого віку, а в Чернігові внаслідок удару по автостоянці знищені автобуси міського перевізника.
Про це повідомили у Чернігівській ОВА.
У Ніжині зафіксували кілька влучань ударних безпілотників по підприємству. Пошкоджені склад, цех та резервуар для зберігання олії.
Увечері в Ніжині внаслідок обстрілу також були пошкоджені житловий будинок та легкові автомобілі.
У Семенівці через атаки FPV-дронами пошкоджений пасажирський транспорт.
Увечері російські війська вдарили по підприємству харчової промисловості у Чернігівському районі. На місці влучання виникла пожежа, пошкоджені вантажівки, трактор та сільськогосподарські агрегати.
Пізно ввечері Росія атакувала автостоянку в Чернігові. Внаслідок удару знищені автобуси міського перевізника.
Через пошкодження частина маршрутів 11 листопада не працює, вцілілі автобуси продовжують курсувати.
Загалом унаслідок цієї атаки вогнем пошкоджено щонайменше 12 автомобілів, а також вікна у житлових будинках.