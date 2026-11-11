        Економіка

        Росія атакувала шість великих електропідстанцій: щонайменше 14 постраждалих

        Вадим Вакаренко
        11 Листопада 2026 11:16
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        Рятувальники ліквідовують пожежу після російського удару / Фото: ДСНС
        Рятувальники ліквідовують пожежу після російського удару / Фото: ДСНС

        У ніч проти 11 листопада Росія атакувала шість великих електропідстанцій у Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській та Черкаській областях. Унаслідок ударів по різних регіонах України відомо щонайменше про 14 постраждалих.

        Про це повідомив Сергій Корецький.

        На Кіровоградщині та Рівненщині пошкоджені лінії електропередачі різного класу напруги.

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        У Кривому Розі російські війська вдарили по підприємству теплопостачання. Через пошкодження виникли проблеми з подачею тепла до житлових будинків.

        За словами Корецького, тепловики та енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням теплопостачання в місті.

        Крім енергетичних об’єктів, під ударами опинилася залізнична інфраструктура у Дніпропетровській та Житомирській областях.

        На Херсонщині внаслідок удару авіабомбою постраждала будівля школи.

        У Харкові пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків.

        Щонайменше 14 людей постраждали внаслідок російських атак. Їм надають необхідну медичну допомогу.

        Наслідки російського удару: пожежа та робота рятувальників на місці атаки / Фото: ДСНС

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