Росія атакувала шість великих електропідстанцій: щонайменше 14 постраждалих

У ніч проти 11 листопада Росія атакувала шість великих електропідстанцій у Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській та Черкаській областях. Унаслідок ударів по різних регіонах України відомо щонайменше про 14 постраждалих.
Про це повідомив Сергій Корецький.
На Кіровоградщині та Рівненщині пошкоджені лінії електропередачі різного класу напруги.
У Кривому Розі російські війська вдарили по підприємству теплопостачання. Через пошкодження виникли проблеми з подачею тепла до житлових будинків.
За словами Корецького, тепловики та енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням теплопостачання в місті.
Крім енергетичних об’єктів, під ударами опинилася залізнична інфраструктура у Дніпропетровській та Житомирській областях.
На Херсонщині внаслідок удару авіабомбою постраждала будівля школи.
У Харкові пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків.
Щонайменше 14 людей постраждали внаслідок російських атак. Їм надають необхідну медичну допомогу.