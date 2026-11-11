        Суспільство

        Четверо людей загинули внаслідок російських ударів по Дніпропетровщині

        Вадим Вакаренко
        11 Листопада 2026 12:45
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        Пошкоджений будинок після російського обстрілу Дніпропетровщини / Фото: Національна поліція України
        Пошкоджений будинок після російського обстрілу Дніпропетровщини / Фото: Національна поліція України

        Унаслідок російських атак по Дніпропетровській області 10 листопада загинули четверо людей. Російські війська били по Дніпру, Дніпровському та Нікопольському районах.

        Про це повідомила Національна поліція України.

        У Дніпрі та районі внаслідок російських ударів загинули троє людей, також є постраждалі.

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        У Новоолександрівській громаді Дніпровського району російські війська влучили по сільськогосподарському підприємству. На місцях ударів працювали профільні служби.

        У Нікопольському районі близько 13:00 російські війська скинули боєприпас із безпілотника на територію приватного будинку в одному із сіл Марганецької громади.

        Унаслідок вибуху 43-річний чоловік дістав тяжкі осколкові поранення. Його госпіталізували, однак травми виявилися несумісними з життям — чоловік помер у лікарні.

        Поліція документує наслідки російських атак по області.

        Наслідки російських ударів по Дніпропетровщині: пошкоджені будинки та інша цивільна інфраструктура / Фото: Національна поліція України

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