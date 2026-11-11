Четверо людей загинули внаслідок російських ударів по Дніпропетровщині

Унаслідок російських атак по Дніпропетровській області 10 листопада загинули четверо людей. Російські війська били по Дніпру, Дніпровському та Нікопольському районах.

Про це повідомила Національна поліція України.

У Дніпрі та районі внаслідок російських ударів загинули троє людей, також є постраждалі.

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У Новоолександрівській громаді Дніпровського району російські війська влучили по сільськогосподарському підприємству. На місцях ударів працювали профільні служби.

У Нікопольському районі близько 13:00 російські війська скинули боєприпас із безпілотника на територію приватного будинку в одному із сіл Марганецької громади.

Унаслідок вибуху 43-річний чоловік дістав тяжкі осколкові поранення. Його госпіталізували, однак травми виявилися несумісними з життям — чоловік помер у лікарні.

Поліція документує наслідки російських атак по області.