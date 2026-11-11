Піцерія, книгарня й криптосервіс потрапили до списків блокування онлайн-казино

У жовтні 2026 року в Україні заблокували 4048 інтернет-адрес. Із них 3985 внесли до списків блокування онлайн-казино без української ліцензії.

Про це йдеться в жовтневому огляді UABlockList.

У списках, сформованих за рішеннями “ПлейСіті” та Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ), найчастіше траплялися дзеркала двох гральних платформ. З однією з них UABlockList пов’язав щонайменше 1015 адрес, з іншою — 319.

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Водночас автори огляду знайшли у списках блокування казино сайти, які, за їхніми даними, не пов’язані з азартними іграми. Серед них — сайти української піцерії Crazy Pizza та книгарні AK Books, криптовалютний сервіс Bitcoin.com і майданчик із продажу доменів HugeDomains. Ще одна адреса зі словом “bonus” у назві перенаправляла користувачів на програму знижок магазинів сантехніки та меблів у Житомирі.

За зверненнями Бюро економічної безпеки заблокували 50 онлайн-магазинів. Із них 45 продавали товари для куріння, зокрема електронні сигарети, рідини для вейпів і тютюн. Ще п’ять торгували алкоголем і звичайними сигаретами. Під десятирічні санкції РНБО потрапили п’ять криптовалютних платформ.

За зверненнями СБУ обмежили доступ до двох російських і одного білоруського новинного сайту, а також до трьох онлайн-книгарень, у каталогах яких виявили книжки російських видавництв. Окремо Нацрада внесла два онлайн-кінотеатри до переліку медіасервісів держави-агресора.

Упродовж жовтня також відновили доступ до семи адрес. Серед них — сервіс Cloudflare Pages, три домени для створення піддоменів і три адреси гральних ресурсів. Причин скасування блокувань у розпорядженні НЦУ не зазначили.