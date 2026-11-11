У Києві затримали чоловіка, який вимагав $100 тисяч за “вирішення” питань із військовою службою

Поліцейські затримали чоловіка, який, за даними слідства, вимагав $100 тисяч за переведення військовослужбовця до іншої частини та оформлення фіктивних документів про непридатність до служби для іншого військовозобов’язаного. Для переконливості він посилався на нібито зв’язки з високопосадовцями силових відомств.

Про це повідомив т.в.о. голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе.

За інформацією слідства, фігурант вимагав $50 тисяч за обіцянку організувати переведення військовослужбовця з бойової частини до іншої, яка не залучена до бойових дій.

Реклама

Реклама

Ще $50 тисяч він нібито просив за оформлення медичних документів із неправдивими діагнозами для подальшого виключення військовозобов’язаного з військового обліку.

Також чоловік обіцяв зняття з розшуку та безперешкодний виїзд за кордон.

Половину всієї суми — $50 тисяч — він вимагав передати авансом.

За словами Цуцкірідзе, фігурант переконував, що завдяки знайомствам у державних структурах може забезпечити потрібні рішення. Зокрема, він посилався на нібито знайомство із заступником голови Нацполіції, однак ці зв’язки, за даними поліції, були вигаданими.

Для підтвердження свого статусу чоловік демонстрував фотографії з українськими та іноземними політиками й іншими відомими особами.

Його затримали після контрольованої передачі авансу.

Під час обшуку правоохоронці вилучили підроблене посвідчення одного із силових відомств із його фотографією у військовій формі та званням майора.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України — зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Цуцкірідзе закликав повідомляти Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції про випадки, коли хтось вимагає гроші, посилаючись на знайомства в поліції або обіцяючи “вирішити питання” з її керівництвом.