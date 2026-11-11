Україна хоче щонайменше 10 років фінансування для 800-тисячної армії — AFP

Україна хоче отримати щонайменше 10 років фінансової підтримки для утримання армії чисельністю близько 800 тисяч військових після завершення війни. У Києві вважають, що такі сили мають бути здатні стримати можливий новий напад Росії.

Про це пише AFP з посиланням на високопоставлене українське джерело.

За словами співрозмовника агентства, Україна наполягає на довгостроковій підтримці своєї армії як одному з елементів майбутніх гарантій безпеки.

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Йдеться про щонайменше десятирічне фінансування війська чисельністю приблизно 800 тисяч військовослужбовців.

Такий формат має забезпечити Україні спроможність самостійно протистояти можливій новій російській агресії після завершення нинішньої війни.

Питання майбутніх гарантій безпеки стало одним із ключових на переговорах України, США та Росії в Абу-Дабі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори були “конструктивними і досить змістовними”, а серед головних тем були гуманітарні питання та механізми, які мають унеможливити повторення війни.

“Потрібні реальні інструменти, щоб заблокувати будь-яке повторення війни”, — наголосив Зеленський.

Американська сторона водночас просуває ідею ширшої системи безпеки між Україною, Росією та Європою.

Джаред Кушнер заявив, що США хочуть створити нову рамку безпеки, яка могла б забезпечити мир на “десятиліття, якщо не на століття”.

У Києві наполягають, що будь-які домовленості мають передбачати реальні гарантії для України, а не лише політичні декларації.

Окремо Зеленський заявив, що бачить зміни у підході американських посередників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що в Абу-Дабі розпочався другий день переговорів України, США та Росії. Після тристоронньої зустрічі українська делегація планувала окремі переговори з європейськими партнерами.