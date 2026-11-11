У ChatGPT з’являться бізнес-профілі, аналітика та власні AI-агенти компаній

OpenAI запустила в бета-режимі Businesses in ChatGPT — нову систему, яка дозволяє компаніям підтвердити свій бізнес, керувати інформацією про нього та бачити, як користувачі взаємодіють із брендом у ChatGPT. Окремо компанія запускає Business Agents — спеціальних агентів, через яких користувачі зможуть безпосередньо спілкуватися з бізнесом усередині ChatGPT.

Про це повідомила OpenAI.

За даними компанії, ChatGPT щотижня використовують 1,2 млрд людей. Нові інструменти мають дати бізнесу більше контролю над тим, як він представлений у сервісі, а користувачам — доступ до актуальнішої інформації про товари та послуги.

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Що таке Business Hub

Ключовим елементом нової системи став Business Hub.

Через нього компанії можуть підтвердити свою організацію в ChatGPT, після чого отримають можливість оновлювати основну інформацію про бізнес.

Також вони зможуть самостійно додавати товарні фіди з актуальними цінами та даними про наявність. Таким чином OpenAI хоче отримувати інформацію безпосередньо від бізнесу, щоб ChatGPT міг показувати користувачам точніші та свіжіші дані.

Подати заявку на підтвердження бізнесу через Business Hub можуть компанії у країнах, де доступний ChatGPT.

Для клієнтів OpenAI Enterprise та рекламодавців передбачена можливість працювати напряму з представниками OpenAI.

Окрему інтеграцію отримали продавці Shopify: вони можуть під’єднати свій магазин через Business Hub або безпосередньо через панель Shopify. Частина товарів Shopify уже інтегрована в ChatGPT через Shopify Catalog.

Бізнес побачить, як його знаходять у ChatGPT

Однією з найцікавіших функцій Business Hub стане аналітика.

Компанії зможуть бачити агреговані дані про те, як користувачі взаємодіють із ними в ChatGPT.

Йдеться, зокрема, про кількість згадок бізнесу та переходів на його сайт.

Також OpenAI вводить так звані discovery topics — теми, в межах яких сайт компанії найчастіше згадується або цитується у відповідях ChatGPT.

Для бізнесу це фактично новий тип аналітики: компанія зможе зрозуміти не лише скільки переходів отримує з ChatGPT, а й у якому контексті користувачі знаходять її бренд, товари чи послуги.

Що буде з приватністю користувачів

OpenAI окремо наголошує, що бізнес не отримуватиме доступу до розмов користувачів із ChatGPT.

Компаніям також не передаватимуть зміст чатів із Business Agents.

Усі аналітичні показники будуть агрегованими, а доступ до них з’являтиметься лише тоді, коли кількість взаємодій перевищить певний мінімальний поріг.

Таким чином компанії бачитимуть загальну статистику та тенденції, але не зможуть читати конкретні діалоги користувачів.

У ChatGPT з’являться бізнес-агенти

Після підтвердження бізнесу частина компаній зможе створювати власного Business Agent.

Такий агент працюватиме як окремий чат усередині ChatGPT і відповідатиме на запитання користувачів на основі інформації, наданої самим бізнесом.

Наприклад, якщо людина порівнює кілька товарів, вона зможе перейти в профіль компанії та поставити її агенту уточнювальні запитання про характеристики, відмінності між моделями або доступність продукту.

За задумом OpenAI, це має скоротити шлях від рекомендації в ChatGPT до безпосередньої взаємодії з компанією.

Відповіді бізнесу будуть відокремлені від ChatGPT

OpenAI підкреслює, що Business Agent не буде частиною звичайної відповіді ChatGPT.

Якщо користувач переходить до спілкування з агентом конкретної компанії, цей діалог буде чітко позначений як окрема розмова.

Він також буде відділений від основного чату користувача з ChatGPT.

Тобто відповіді Business Agent представлятимуть інформацію конкретного бізнесу, а не незалежну позицію ChatGPT.

Business Agents можна буде рекламувати

OpenAI також дозволить компаніям просувати своїх Business Agents.

Бізнес зможе використовувати такого агента як цільову сторінку для реклами в ChatGPT.

Користувач, який побачить рекламне оголошення, зможе перейти безпосередньо в діалог із агентом компанії.

При цьому OpenAI обіцяє чітко маркувати спонсорські розміщення та відокремлювати їх від звичайних відповідей ChatGPT.

Поки Business Agents доступні не всім

На старті Business Agents доступні лише для певних категорій компаній у США.

Йдеться насамперед про ecommerce-бізнеси та онлайн-сервіси, які відповідають вимогам OpenAI.

Сам Business Hub має ширшу географію і доступний для відповідних компаній у країнах, де працює ChatGPT.

OpenAI планує поступово розширювати Business Agents на нові ринки та категорії бізнесу.

ChatGPT стає окремим каналом пошуку клієнтів

Новий сервіс фактично створює для компаній ще один канал присутності поряд із Google, маркетплейсами, соціальними мережами та власним сайтом.

Тепер бізнес зможе не лише потрапляти у відповіді ChatGPT, а й офіційно підтвердити свій профіль, передавати актуальні дані та бачити статистику взаємодії.

Особливо важливим може стати показник discovery topics — він дозволить зрозуміти, за якими темами та запитами ChatGPT згадує конкретний сайт або бренд.

Для компаній це може стати окремим напрямом оптимізації контенту під AI-пошук.

Від SEO до GEO

Запуск Business Hub також показує, що OpenAI поступово формує власну екосистему пошуку та рекомендацій.

Якщо раніше бізнес переважно оптимізував сайти під Google, то тепер зростає значення того, як інформацію про компанію бачать та інтерпретують AI-системи.

Фактично йдеться про розвиток напряму, який часто називають GEO — Generative Engine Optimization, або оптимізацією під генеративні пошукові системи.

Business Hub може дати компаніям те, чого раніше майже не було в AI-пошуку: хоча б часткову аналітику того, як бренд представлений у відповідях і які теми приводять користувачів на сайт.

OpenAI хоче зробити ChatGPT платформою для бізнесу

У компанії прямо заявляють, що розглядають нинішній запуск лише як початковий етап.

Надалі OpenAI планує розширювати Businesses in ChatGPT на нові ринки та категорії, а також створювати інструменти для компаній зі складнішими потребами.

Мета — зробити ChatGPT не лише місцем, де люди шукають інформацію, а й платформою, через яку вони можуть безпосередньо взаємодіяти з бізнесом, порівнювати пропозиції та приймати рішення.