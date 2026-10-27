Розробник Claude розповів про одну з головних небезпек штучного інтелекту

Американська компанія Anthropic, один із провідних розробників систем штучного інтелекту, попередила, що її технології поряд із потенційною користю для економіки та медицини можуть створювати “катастрофічні або екзистенційні ризики для людства”. Таке застереження компанія включила до документів, оприлюднених перед запланованим виходом на біржу.

Про це пише Financial Times.

У понад 300-сторінковому документі Anthropic детально описує своє бачення розвитку штучного інтелекту та наголошує, що головною місією компанії залишається відповідальна розробка передових систем ШІ для довгострокової користі людства.

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Водночас компанія визнає, що розвиток таких технологій пов’язаний не лише з фінансовими, а й із масштабними суспільними ризиками.

Anthropic зазначає, що її системи потенційно можуть сприяти лікуванню хвороб і прискорювати економічне зростання — за умови, що розвиток ШІ не призведе до “катастрофічних або екзистенційних ризиків для людства”.

Безпека ШІ як основа компанії

Anthropic заснували у 2021 році семеро колишніх співробітників OpenAI. Від початку компанія позиціонувала себе як лабораторію, що робить особливий акцент на безпеці штучного інтелекту.

У документах засновники наголошують, що компанія передусім залишається дослідницькою лабораторією, а її місія визначає підхід до розробки моделей, безпекових досліджень, обчислювальної інфраструктури та роботи з корпоративними клієнтами.

Anthropic вважає таку орієнтацію на безпеку однією зі своїх головних конкурентних переваг.

Водночас компанія попереджає, що конкурентний тиск, відхід ключових керівників або надто швидке зростання можуть змусити її відхилитися від цієї місії.

Anthropic стрімко зростає

Паралельно компанія продемонструвала різке зростання фінансових показників.

За даними документів, виручка Anthropic зросла з $4,6 млрд минулого року до понад $33 млрд за перші дев’ять місяців 2026 року.

Виручка на одного працівника за останній рік становила близько $6,6 млн.

Водночас значна частина доходів залежить від невеликої кількості великих клієнтів. П’ять найбільших замовників забезпечили 25% виручки компанії за дев’ять місяців.

Лише близько 250 клієнтів витрачали на продукти Anthropic понад $10 млн на рік.

Компанія також попереджає, що нинішні темпи зростання можуть бути пов’язані з раннім етапом масового впровадження ШІ та не обов’язково збережуться надалі.

IPO та сотні мільярдів на інфраструктуру

Розкриття ризиків відбулося в межах підготовки Anthropic до виходу на біржу Nasdaq під тикером ANT.

Компанія також повідомила про близько $800 млрд зобов’язань, пов’язаних із витратами на дата-центри.

Financial Times зазначає, що майбутнім інвесторам доведеться враховувати не лише величезні витрати та технологічні ризики, а й незвичайну структуру корпоративного управління, за якої звичайні акціонери матимуть дуже обмежений вплив на стратегічні рішення Anthropic.

Засновники компанії навіть закликають майбутніх власників акцій не розглядати їх придбання “суто в транзакційних термінах”, наголошуючи, що місія безпечного розвитку ШІ для Anthropic має залишатися пріоритетнішою за звичайну логіку публічної компанії.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що дослідник Anthropic Джейкоб Коксон залишив індустрію штучного інтелекту через побоювання, що розвиток самовдосконалюваних моделей може вийти з-під контролю людей. Він також попереджав про ризик того, що конкуренція між провідними ШІ-компаніями призведе до компромісів у питаннях безпеки.