Вдень 27 листопада російські війська атакували цивільне підприємство в Малинській громаді Житомирської області. Загинув 40-річний чоловік.

Про це повідомили в ГУНП в Житомирській області.

Відомо про 12 поранених. Серед постраждалих — місцеві жителі віком від 23 до 61 року.

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Внаслідок ударів пошкоджено будівлю підприємства, на місці спалахнула пожежа.

“Через повітряну небезпеку рятувальники тимчасово відходили на безпечну відстань. Наразі пожежу ліквідовано. Від ДСНС на локації працювали 25 рятувальників та 7 одиниць техніки”, — повідомили в ГУ ДСНС Житомирщини.

На місці атаки працювали поліцейські, медики, рятувальники та інші екстрені служби. Вибухотехніки обстежували територію.