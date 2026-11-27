27 листопада польська поліція оприлюднила результати розслідування осквернення трьох пам’ятників у Варшаві написами “Слава УПА”. Слідчі встановили ймовірних виконавців та замовників, які могли діяти в інтересах російської розвідки.

Про це йдеться в повідомленні поліції Варшави.

У ніч із 13 на 14 листопада червоні написи з’явилися на пам’ятнику Армії Війська Польського, пам’ятнику жертвам геноциду на Волині та пам’ятнику героям Варшавського гетто. Написи відсилали до українського історичного формування. На монументах також залишили наліпки з QR-кодами, які вели до матеріалів про нього. На ймовірних виконавців поліція вийшла під час розслідування справи про шахрайство. Ними виявилися 32-річний громадянин Польщі та 16-річний громадянин України.

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За нанесення написів на три пам’ятники вони мали отримати загалом 1000 злотих. Завдання та вказівки надходили через інтернет-месенджер. За аналогічні дії біля пам’ятників, пов’язаних із Волинню, у Вроцлаві замовники пропонували вже 1000 доларів.

Поляка заарештували на три місяці за обвинуваченнями в діяльності на користь іноземної розвідки, оскверненні пам’ятника та шахрайстві. Неповнолітнього українця, якого також підозрюють у шахрайстві, на три місяці помістили до виховного центру.

Згодом поліція вийшла на ймовірних організаторів. У Новому Сончі затримали двох братів із громадянством України віком 24 та 19 років, у Вроцлаві — 31-річного українця. Під час обшуків у них виявили електроніку та банківські картки, у братів — також готівку в різних валютах, а у затриманого у Вроцлаві — наркотики.

Слідство припускає, що підозрювані могли діяти у складі організованої злочинної групи та в інтересах російської розвідки.

24-річного українця обвинувачують в участі в діяльності іноземної розвідки, а 31-річного — в організації такої діяльності. Обом також висунули обвинувачення в участі в організованій злочинній групі та оскверненні пам’ятника.

Суд відмовився заарештовувати обох чоловіків і не обрав їм жодних запобіжних заходів. Через можливу загрозу державній безпеці польські правоохоронці ініціювали їхню депортацію. Обидва вже залишили Польщу.

19-річного українця, якого обвинувачують в участі в організованій злочинній групі, залишили під наглядом поліції. Йому заборонили залишати країну та контактувати з іншими фігурантами справи.

Загалом у межах розслідування затримали шістьох людей, серед яких ще один, 30-річний громадянин України. Його заарештували на три місяці за обвинуваченням у шахрайстві. Поліція окремо наголосила, що цей епізод не пов’язаний з оскверненням пам’ятників.

Написи на пам’ятниках у Польщі / Фото: Поліція Варшави

Нагадаємо, 14 листопада повідомлялося про появу червоних написів “Slava UPA” на пам’ятнику солдату 1-ї армії Війська Польського та пам’ятнику героям Варшавського гетто.

Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Яцек Добжинський назвав інциденти типовим методом російських спецслужб. За його словами, вони вербують молодих українців та платять їм за нанесення написів на пам’ятники, щоб посіяти розбрат між українським та польським народами.

Посольство України в Польщі назвало такі дії проявом російської гібридної війни та закликало українців не погоджуватися на пропозиції “легкого заробітку” за нанесення написів, пошкодження майна або виконання інших незаконних завдань.

Аналогічні написи раніше з’явилися на трьох пам’ятниках у Гдині. У зв’язку з оскверненням пам’ятників у Тримісті польська поліція затримала 17-річного громадянина України, якого залишили під поліцейським наглядом.