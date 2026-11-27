У Шампані виноградні лози обробляють сучасною технікою, але під час жнив між рядами працюють люди із секаторами. Комбайни тут заборонені правилами виробництва. Річ у тім, що для майбутнього шампанського важливо не пошкодити грона ще до пресування.

Що варто знати, перш ніж купити шампанське

У білому шампанському, яке можна знайти на goodwine.com.ua , можуть поєднуватися соки з темних сортів винограду «піно нуар» і «меньє» та білого «шардоне». М’якуш більшості темних ягід майже безбарвний, а червоні пігменти містяться переважно в шкірці. Щоб сік залишався світлим, винороби обмежують його контакт із нею. Збиральний комбайн струшує лозу й відокремлює ягоди, частина яких тріскається. Натомість працівник може зрізати ціле гроно й обережно покласти його до тари. Саме цілісність грон, а не романтика ручної праці, пояснює місцеву заборону машинного збирання.

Чому шлях до преса вимірюють годинами

Зрізаний виноград не залишають надовго на винограднику: пошкоджені ягоди виділяють сік, який контактує з повітрям і шкіркою. Урожай перевозять у ящиках місткістю до 50 кг, щоб грона не розчавила власна вага. Далі їх пресують цілими, поступово підвищуючи тиск. За правилами Шампані з чотирьох тонн винограду можна отримати не більш ніж 2550 літрів сусла. Перші 2050 літрів називають «кюве», наступні 500 — «тай». Ці фракції різняться складом, тож винороби працюють із ними окремо. Походження кожної партії фіксують, а сорти та врожаї з різних ділянок пресують окремо.

Як визначають день початку жнив

Єдиної дати для всієї Шампані немає. У мережі спостережень MATU виноградарі перевіряють стан ягід на понад 600 контрольних ділянках. Оцінюють вміст цукру, кислотність і ступінь стиглості, а потім визначають терміни збору для різних місцевостей. Коли сезон починається, потрібно швидко організувати роботу численних сезонних працівників. Щоб урожай доїхав до преса цілим, стежать за деталями:

грона зрізають, не роздавлюючи ягід;

ящики не перевантажують;

зібраний виноград оперативно везуть на пресування.

Уся ця послідовність допомагає зберегти потрібний склад і колір соку ще до початку бродіння.

Чи справді у Шампані немає місця машинам

Техніка тут працює на багатьох етапах: від догляду за лозою до транспортування врожаю та керування пресами. Обмеження стосується саме механічного збирання. Сучасні комбайни не забезпечують надходження цілих грон до преса, як того вимагає регламент захищеного найменування походження. Наприкінці 1980-х років у регіоні ще переважали ручні преси, сьогодні більшість із них механізована. Водночас ручне збирання не робить кожну пляшку автоматично якіснішою: на результат впливають зрілість винограду, пресування, бродіння й витримка. Проте воно дає виноробам можливість контролювати найперший і дуже вразливий етап виробництва.