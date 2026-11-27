В Україні невідомі залишили у ветеринарній клініці двох новонароджених левенят у дуже поганому стані. Після надання ветеринарної допомоги малюків передали до Центру порятунку диких тварин.

Про це розповіли у Wild Animals Rescue Center.

Працівники центру дізналися про нових підопічних, коли їм зателефонувала ветеринарка Інна Васильковська та запитала, коли вони заберуть своїх левенят.

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“Яких левенят?! Ми вперше чуємо, що в нас взагалі є якісь левенята!” — розповіли в центрі.

З’ясувалося, що за два дні до цього невідомі привезли до клініки двох левенят, яким на вигляд лише кілька днів від народження. Малюки мали сильний закреп та потребували ветеринарної допомоги.

Хто саме залишив тварин у клініці, за яких обставин вони там опинилися та чим їх годували раніше, невідомо.

У центрі зазначили, що вже звикли до випадків, коли люди залишають у ветеринарній клініці хворих їжаків, білок та інших диких тварин від імені організації, не попереджаючи її працівників. Однак із левенятами таке сталося вперше.

Наразі обидва малюки перебувають під опікою центру. Вони потребують вигодовування та практично цілодобового догляду.