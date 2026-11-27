Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та десять населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 15 постраждали.

Про це вранці 27 листопада повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові загинула 86-річна жінка, шестеро людей зазнали поранень, ще двоє отримали гостру реакцію на стрес. В Ізюмі гостру реакцію на стрес отримали шестеро людей, у Черкаській Лозовій поранено 45-річного чоловіка.

Реклама

Реклама

За добу російські війська застосували по Харківщині:

одну ракету;

одну РСЗВ;

шість безпілотників типу “Герань”;

один безпілотник типу “Ланцет”;

сім FPV-дронів;

108 безпілотників невстановленого типу.

У Харкові пошкоджено шість приватних будинків, чотири господарські споруди та заклад освіти.

У Куп’янському районі в селі Ставище пошкоджено приватний будинок та господарську споруду.

В Ізюмі пошкоджено два багатоквартирні та три приватні будинки, адміністративну будівлю, гараж, господарську споруду та 15 автомобілів.

У Харківському районі пошкоджено будівлю в Черкаських Тишках, приватний будинок та сміттєвоз у Циркунах, автобус у Черкаській Лозовій.

У Лозівському районі в селі Софіївка пошкоджено автомобіль.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 104 людини. Загалом від початку роботи пункту в ньому зареєстровано 70 828 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили три російські атаки, на Куп’янському напрямку зафіксовано один штурм.