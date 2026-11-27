У ніч на 27 листопада безпілотники атакували місто Єфремов у Тульській області Росії. Вибухи зафіксовано в районі заводу синтетичного каучуку та місцевої теплоелектроцентралі.

Про це повідомляють ASTRA та Exilenova+.

Місцеві жителі повідомляли про звуки безпілотників, вибухи та роботу протиповітряної оборони. У районі промислового підприємства спалахнула масштабна пожежа.

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OSINT-аналітики ASTRA на основі оприлюднених відеозаписів встановили, що вибухи сталися в районі Єфремовського заводу синтетичного каучуку та Єфремовської ТЕЦ. Мешканці міста також повідомляли про зникнення опалення.

Єфремовський завод синтетичного каучуку працює з 1933 року та виробляє полімерні матеріали й синтетичні каучуки. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, підприємство залучене до виробництва компонентів твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет комплексу “Іскандер”.

Підприємство вже неодноразово зазнавало атак. Зокрема, про удари по заводу повідомлялося 24 грудня 2025 року, 25 вересня та 26 жовтня 2026 року.

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв заявив про нібито знищення чотирьох українських безпілотників. За його словами, постраждалих немає, а внаслідок падіння уламків пошкоджено скління трьох приватних будинків.

Інформацію про вибухи на заводі та ТЕЦ російська влада не підтвердила.

Масштаби пошкоджень підприємства уточнюються.