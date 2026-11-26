У Москві заарештували заступника головнокомандувача Повітряно-космічних сил (ПКС) Росії з озброєння генерал-полковника Юрія Грехова. Його звинувачують в отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

Про це пише російське видання “Коммерсантъ”.

Запобіжний захід генералу 25 листопада обрав 235-й гарнізонний військовий суд Москви. Клопотання про арешт подало головне військове слідче управління Слідчого комітету РФ.

Реклама

Реклама

Інформацію про арешт Грехова виданню також підтвердили джерела, близькі до слідства.

Юрій Грехов перебуває на військовій службі з 1979 року. У 2007–2009 роках він виконував обов’язки начальника штабу – заступника командира дивізії протиповітряної оборони Командування спеціального призначення.

У 2013 році Грехова призначили начальником штабу – першим заступником командувача військ протиповітряної та протиракетної оборони. У 2015 році він обійняв аналогічну посаду в Повітряно-космічних силах РФ.

З 2021 року Грехов обіймає посаду заступника головнокомандувача ПКС Росії з озброєння. Того ж року йому присвоїли військове звання генерал-полковника.