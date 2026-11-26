Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 13 населених пунктів області. За даними поліції, внаслідок ударів загинули п’ятеро людей, ще шестеро постраждали.

Про це повідомили Харківська ОВА та поліція Харківщини.

У Харкові загинули двоє людей, поранення дістав 26-річний чоловік. Гостру реакцію на стрес отримали жінки віком 18 і 39 років та 38-річний чоловік. Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, спортивний комплекс, АЗС, зупинку громадського транспорту та автомобілі.

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У Богодухівському районі російські війська вдарили по цивільному автомобілю на дорозі Миронівка – Довжик. Загинули двоє людей.

У Харківському районі внаслідок атаки на автомобіль поблизу села Маслії загинув 42-річний чоловік. У Руській Лозовій пошкоджено приватний будинок.

У Златополі Лозівського району поранено чоловіків віком 43 і 60 років. Пошкоджено нежитлову будівлю та магазин. В інших населених пунктах району зазнали пошкоджень складські приміщення, елеватор, автомобілі та електромережі.

У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок та електромережі, в Ізюмському – чотири приватні будинки та господарчу споруду.

За даними Харківської ОВА, протягом доби російські війська застосували:

три ракети;

чотири керовані авіабомби;

шість БпЛА типу “Герань”;

три БпЛА типу “Молнія”;

два FPV-дрони;

89 безпілотників, тип яких встановлюється.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 150 людей. Загалом від початку роботи пункту там зареєстрували 70 724 людини.