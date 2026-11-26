Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що найближчим часом Україна та Росія можуть провести найбільший обмін полоненими за час повномасштабної війни. За його словами, сторони також досягли прогресу в обговоренні майбутньої архітектури безпеки.

Про це Кушнер розповів в інтерв’ю Матіасу Депфнеру в межах проєкту MD MEETS.

За словами Кушнера, обмін має відбутися до свят і дозволить тисячам людей повернутися до своїх родин. Ще одним результатом тристоронніх переговорів він назвав готовність Росії до багатостороннього формату переговорів.

Реклама

Реклама

Протягом останніх двох місяців американські переговорники активно працювали з європейськими партнерами над узгодженням спільного підходу до завершення війни, а також обговорювали різні пропозиції з російською стороною.

Кушнер виокремив п’ять напрямів переговорного процесу:

повоєнна архітектура безпеки;

гарантії безпеки;

повоєнна економіка України;

повоєнна економіка Росії;

гуманітарні питання.

Говорячи про перспективи членства України в НАТО, Кушнер заявив, що американські переговорники наразі виходять із припущення, що вступ до Альянсу не стане результатом мирної угоди, однак остаточно не виключають такої можливості.

Водночас він назвав суттєвим прогресом можливість надання Україні гарантій безпеки за аналогією зі статтею 5 Північноатлантичного договору без вступу до НАТО.

“Формулювання статті 5 є золотим стандартом. І якщо ви можете отримати такі гарантії від інших країн, навіть не будучи членом НАТО, це досить суттєве досягнення”, – сказав Кушнер.

За його словами, Україна прагне більшої конкретики щодо гарантій безпеки, однак США не зможуть запропонувати детальніших зобов’язань, ніж ті, які вже існують між членами Альянсу.

Кушнер наголосив, що метою переговорів є не лише досягнення припинення вогню, а й створення умов для тривалого миру. Він також визнав, що наразі немає впевненості в успіху запропонованого переговорниками підходу.