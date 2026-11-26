У ніч на 26 листопада безпілотники атакували промислову інфраструктуру Невинномиська у Ставропольському краї РФ. У Башкортостані під удар, попередньо, потрапила нафтоперекачувальна станція компанії “Транснефть-Урал”.

Про це повідомляють ASTRA та Exilenova+.

За даними OSINT-аналізу ASTRA, у Невинномиську атаковано Невинномиську ГРЕС. Місцеві жителі повідомляли про понад 30 вибухів та активну роботу ППО.

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Невинномиська ГРЕС – велика газова теплова електростанція федерального значення, яка входить до складу компанії “ЕЛ5-Енерго”. Вона забезпечує електроенергією, зокрема, хімічний завод “Невинномиський Азот”, який постачає компоненти для виробництва вибухівки підприємствам російського ВПК.

Губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров підтвердив пошкодження виробничих та енергетичних об’єктів, будівлі школи та філії університету. По медичну допомогу звернулися двоє людей, загрози їхньому життю немає.

Школи, університети та коледжі міста перевели на дистанційне навчання.

У Туймазинському районі Башкортостану, за інформацією Exilenova+, атаковано лінійну виробничо-диспетчерську станцію “Субханкулово” компанії “Транснефть-Урал”. Через цей об’єкт перекачують сиру нафту із Західного Сибіру та Татарстану. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Промислову зону Невинномиська раніше атакували у травні 2026 року. Тоді місцева влада повідомляла про двох постраждалих працівників підприємств. За даними ASTRA, це була щонайменше сьома атака на “Невинномиський Азот” від початку повномасштабної війни.