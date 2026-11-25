У четвер, 26 листопада, в Україні очікується похолодання: вночі температура опуститься до -1…-7 °C, а вдень у більшості областей становитиме від -3 °C до +3 °C. На заході прогнозують мокрий сніг, місцями ожеледицю та туман, на Одещині — переважно дощ.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозом синоптиків, у більшості областей погоду визначатиме зона високого атмосферного тиску, тому істотних опадів не очікується. Водночас на південний захід країни впливатиме атмосферний фронт.

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Небо буде хмарним із проясненнями. Хмарність дещо стримуватиме похолодання, хоча з півночі надходитиме холодне повітря.

На Закарпатті та Прикарпатті вдень пройде мокрий сніг, подекуди можливе його налипання. У західних областях уночі та вранці місцями утворюватиметься туман, на дорогах буде слизько.

На Закарпатті та півдні країни вдень буде тепліше — від +2 °C до +7 °C.

Вітер переважно північно-західний, у південно-західній частині країни — південно-східний, 7–12 м/с.