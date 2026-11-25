Французький уряд опинився під критикою опозиції через розміщення військовослужбовців в Україні без попереднього інформування парламенту. На тлі суперечки заступницю міністра оборони Франції Аліс Рюфо викликали на закриті слухання до Сенату 25 листопада, щоб вона пояснила обставини відправлення військових.

Про це пише Politico.

Минулого тижня французька державна радіостанція RFI повідомила, що французькі військові перебувають в Україні в межах місії Volia. Вони займаються підготовкою українських військовослужбовців та обслуговуванням обладнання, переданого Францією. За даними RFI, місія перебуває під командуванням французького генерала.

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Опозиція критикує уряд через ризик втягування Франції у війну без повідомлення парламенту, як того вимагає французька конституція.

Минулої середи Аліс Рюфо визнала перед Національними зборами присутність в Україні “координаційної структури, призначеної для навчання та обслуговування обладнання”. Водночас вона назвала “абсурдними” твердження про те, що французькі військові безпосередньо беруть участь у війні.

Лідер французьких лівих Жан-Люк Меланшон заявив, що Франція “за жодних обставин не повинна ставати співучасницею бойових дій в Україні”. Його заява перегукується зі словами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який назвав присутність французьких військових “прямою участю в конфлікті”.

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен раніше неодноразово заявляла, що в разі обрання президенткою припинить фінансову допомогу Україні, хоча постачання французької зброї продовжиться.

Голова комітету Сенату з питань оборони та збройних сил Седрік Перрен, представник партії “Республіканці”, заявив, що уряд мав щонайменше повідомити профільні парламентські комітети або керівництво палат.

“Це свідчить про величезну зневагу президента до парламенту”, — сказав Перрен.

Він також наголосив, що інформація про такі дії часто спочатку з’являється у ЗМІ, а потім використовується Росією для дискредитації французьких зусиль.

“Ми не можемо звинувачувати Путіна у брехні й водночас приховувати інформацію, яка шкодить нашій справі”, — заявив сенатор Politico, зазначивши, що Велика Британія відкрито повідомляє про аналогічну допомогу Україні.

Згідно зі ст. 35 Конституції Франції, уряд повинен повідомити парламент про рішення залучити збройні сили до втручання в конфлікт за кордоном не пізніше ніж через три дні після початку розгортання. Якщо така операція триває понад чотири місяці, її продовження має схвалити парламент.

Водночас французьке законодавство не містить чіткого визначення військового втручання. Професор права Інституту політичних досліджень у Парижі Гійом Тюссо пояснив, що цей термін допускає різні тлумачення.

Уряд Франції наполягає, що небойові місії не підпадають під дію статті 35.

“Через відсутність наміру брати участь у бойових діях міністерство вважає, що це не є військовим втручанням, передбаченим статтею 35”, — пояснила Рюфо депутатам.

Однак представник партії Меланшона “Нескорена Франція” Бастьєн Лашо застеріг, що присутність військових може призвести до їхнього втягування у бойові дії.

“Якщо ці солдати опиняться в бою, Франція воюватиме з Росією без жодного голосування в парламенті. Не уряд має вирішувати, що вважати військовим втручанням”, — заявив депутат.

За словами професора Тюссо, оскільки жоден французький суд не має юрисдикції щодо цього питання, остаточне рішення залишається за виконавчою владою, яка сама визначає, чи потрібно повідомляти парламент про військові місії.