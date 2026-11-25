Удень 25 листопада росіяни завдали удару по Запоріжжю. Поранені п’ятеро людей, зокрема дитина.

Про це повідомив в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Російські удари припали на приватний сектор та територію автотранспортного підприємства в Космічному районі міста.

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Пошкоджено близько 10 приватних будинків, складську будівлю та автомобілі. На території підприємства виникла пожежа.

Відомо про п’ятьох постраждалих, серед яких дитина.

Крім того, через повторне пошкодження енергетичної інфраструктури без світла знову опинилися споживачі, яким енергетики вже відновили електропостачання після попереднього масового знеструмлення. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.