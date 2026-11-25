Служба безпеки України викрила схему постачання дієтичних добавок із підприємства на Київщині до Росії через треті країни. За даними слідства, продукцію отримували підрозділи ФСБ та Міноборони РФ, зокрема на окупованих територіях України та передовій.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, схему організував засновник компанії з виробництва дієтичних харчових продуктів у Київській області. До оборудки він залучив чотирьох співробітників: комерційного та фінансового директорів, головного бухгалтера і керівника російської філії. Продукцію постачали через треті країни, зокрема на Близькому Сході, після чого вона надходила до російської філії компанії, яка безпосередньо співпрацювала з ФСБ та Міноборони РФ.

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За інформацією СБУ, харчові продукти використовували на польових кухнях прикордонних застав і військових полігонів, а також постачали до місць дислокації російських підрозділів на окупованих територіях України.

Від початку повномасштабного вторгнення пов’язані з компанією заводи в Москві та Краснодарі сплатили до російського бюджету понад 19 млн рублів податків.

Під час обшуків у помешканнях та офісах учасників схеми правоохоронці вилучили комп’ютери й документи, які, за даними СБУ, підтверджують незаконні поставки.

Організатору та трьом його спільникам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Дії керівника російської філії також кваліфікували за цією статтею.