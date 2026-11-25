На Вінниччині поліція викрила шахрайський кол-центр, учасники якого, за попередніми підрахунками, заволоділи понад 15 млн грн. Правоохоронці затримали дев’ятьох людей віком від 18 до 31 року.
Про це повідомила Національна поліція України.
Спочатку оператори кол-центру працювали дистанційно з дому. Згодом учасники орендували приватний будинок у селищі Стрижавка під Вінницею та облаштували там офіс.
За даними поліції, вони телефонували громадянам України, Казахстану, Туркменістану та Росії й представлялися працівниками соціальних служб, служби безпеки банку або ФСБ.
Загалом правоохоронці провели 14 обшуків — в орендованому будинку, за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях.
Дев’ятьом людям повідомили про підозру
Поліцейські затримали дев’ятьох учасників схеми. Організатору та вісьмом виконавцям повідомили про підозру за ч. 1 та 2 ст. 255-4 Кримінального кодексу України — керівництво структурною частиною електронно-комунікаційної шахрайської організованої групи та участь у ній.
Суд відправив організатора під варту з можливістю внесення застави у розмірі 1 996 800 грн.
Ще трьом підозрюваним обрали тримання під вартою з можливістю внесення застави від 200 000 до 266 240 грн. П’ятьом іншим призначили цілодобовий домашній арешт.