За минулу добу російські війська втратили близько 2091 військовослужбовця, 14 танків та 22 бойові броньовані машини. Загальні втрати особового складу РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 643 580 осіб.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Також за добу російські війська втратили 15 артилерійських систем, три наземні робототехнічні комплекси та 597 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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Найбільше серед техніки забезпечення знищено автомобілів та автоцистерн — 515 одиниць. Крім того, втрачено п’ять одиниць спеціальної техніки.

Загальні втрати російської армії станом на 25 листопада Генштаб оцінює у 12 507 танків, 25 974 бойові броньовані машини, 52 801 артилерійську систему, 2301 РСЗВ та 1769 засобів ППО.

Також від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 452 літаки, 356 гелікоптерів, 620 013 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 5278 крилатих ракет, 36 кораблів і катерів та два підводні човни.

Дані уточнюються.