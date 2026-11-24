24 листопада в турецькій провінції Ескішехір під час навчального польоту зазнав аварії гелікоптер Військово-повітряних сил Туреччини. Унаслідок катастрофи загинули п’ятеро військовослужбовців, які перебували на борту.

Про це повідомляє турецьке інформаційне агентство Anadolu.

За інформацією Demirören Haber Ajansı, гелікоптер типу AS-532 вилетів з Ескішехіра для виконання навчального польоту. Близько 19:30 він розбився у сільській місцевості поблизу населеного пункту Йорюкакчайир у районі Тепебаши.

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Очевидці повідомили про катастрофу екстреним службам. На місце прибули пожежники, медичні бригади та підрозділи Управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD).

Після падіння гелікоптера виникла пожежа, яку загасили пожежники. Пошуково-рятувальні групи дісталися уламків повітряного судна.

Міністерство оборони Туреччини підтвердило загибель п’ятьох військовослужбовців. Причини аварії наразі не повідомляються.